英超總結│曼聯全季僅踢了3600分鐘 20隊之中最少
更新時間：18:33 2026-05-26 HKT
發佈時間：18:33 2026-05-26 HKT
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曼聯今季無需出戰歐洲賽，加上英格蘭聯賽盃和足總盃亦一輪遊，全季各賽事僅踢了40場，合共3600分鐘，是整個英超20隊之中出賽分鐘最少的球隊。而最多是新科英超盟主阿仙奴，合共踢了5580分鐘。
曼聯全季出賽40場 合共3600分鐘
今季曼聯沒有歐戰下，英超踢38輪共有3420分鐘。他們於英格蘭聯賽盃第2圈加入，隨即不敵英乙甘士比，一場即出局。足總盃第3圈首亮相亦在主場1:2負白禮頓，同樣一場下馬，3條戰線合共40場只踢了3600分鐘，是20支英超球隊中出賽分鐘最少的球隊。包尾大幡狼隊於英足盃和英聯盃都過到3關，全季踢了44場，比紅魔多了360分鐘。
阿仙奴今季出賽分鐘最多
全季出賽分鐘最多的球隊，就是阿仙奴，各比賽累計5580分鐘；而曼城、車路士和水晶宮則有5340分鐘，一起並列第2位。
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