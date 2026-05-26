「賽⾺會好動城市計劃－活⼒街頭⾜球嘉年華」6⽉開波 免費體驗鐵籠⾜球 × 泡泡⾜球 × 技巧挑戰　引發全城⾜球熱潮

今個初夏，由香港賽⾺會慈善信託基⾦策劃及捐助、香港遊樂場協會聯合主辦的「賽⾺會好動城市計劃 — 活⼒街頭⾜球嘉年華」，將於2026年6⽉4⽇⾄7⽇舉⾏。屆時，屯⾨市廣場中庭將化⾝成街頭⾜球遊樂場，免費向公眾開放，讓參加者在輕鬆氛圍中接觸運動，體驗結合競技與娛樂的⾜球盛會。

沉浸式街頭⾜球體驗 齊齊落場開波

「賽⾺會好動城市計劃 — 活⼒街頭⾜球嘉年華」以近年深受年輕⼈歡迎的「街頭⾜球」為主題，設計多個互動體驗區，適合不同年齡層參與。現場設有多元⾜球活動，包括射球、運球、傳球及頂頭鎚等攤位挑戰、⾜球技巧關卡，以及花式⾜球體驗班，讓參加者在遊戲中鍛鍊技巧，感受街頭⾜球的節奏與趣味。 同場亦設有「鐵籠⾜球」（Cage Soccer）體驗區，成為現場焦點之⼀。此類玩法源於街頭⽂化，以⾼節奏及⾼對抗⾒稱，場地四周設有圍網，沒有界外限制，⾜球可透過反彈持續進⾏，⼤幅提升比賽連貫性與觀賞性。現場同時提供⾜球班、泡泡⾜球及⼀對⼀限時挑戰，帶來節奏明快且具娛樂性的互動體驗。

運動結合創科 3D打印⼯作坊登場

除了⾜球活動，場內亦設有3D打印⼯作坊，讓參加者親⼿製作專屬⾏⼭扣，融合創意與運動元素。⼯作坊由賽⾺會好動城市計劃的運動產業培訓項⽬「體職」學員帶領，學員完成培訓後於現場擔任導師，應⽤所學技能，展現運動與創科跨界結合，同時體現⻘年發展潛⼒。

6⽉6⽇焦點 明星對戰學員

6⽉6⽇（星期六）將舉⾏重點活動，由螢花女⼦⾜球隊成員暨藝⼈陳樂琳（Loklam）及歌⼿吳梓清（Mona）現⾝參與，並上演「2對2⾜球明星表演賽」。兩位嘉賓將與賽⾺會好動城市計劃的五⼈⾜球班的學員同場競技，呈現由訓練走向實戰的成果，突顯團隊合作與⾃我提升。

延伸推動 Fit Friday 及 Fit Hubs

賽⾺會好動城市計劃亦積極推動不同活動，積極⿎勵市⺠將運動融入⽣活， 例如推出「Fit Friday」，活動於星期五晚上舉⾏，貼合上班族⽣活節奏，將「Happy Friday」轉化為更健康、更具活⼒的「Fit Friday」，讓⼤眾在輕鬆氛圍中享受運動帶來的樂趣。計劃亦會於各區推動設立「Fit Hub」，提供運動空間及所需裝備，⽅便⼤眾隨時參與運動，營造全⺠運動的社區氛圍 。