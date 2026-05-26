英超│曼城勝利巡遊有洋蔥 舊將參與送別哥迪奧拿 施華、史東斯同樣告別

曼城周一(25日)舉行勝利巡遊，慶祝今季贏得英格蘭足總盃和聯賽盃，女子隊亦有參與祝賀取得女子英超冠軍。這次勝利巡遊背後有洋蔥，皆因球隊邀請了前隊長高柏尼、費蘭甸奴在內多位舊將參與，送別今夏離隊的哥迪奧拿，以及兩位老臣子貝拿度施華及史東斯，各人向他們送上祝福。

曼城做國內盃賽雙冠王 女隊贏女子英超

今季曼城雖然無緣英超錦標，連續2年無法稱王，但勇奪英足盃和英聯盃成為國內盃賽雙冠王，加上女子隊贏得2016年來首個女子英超冠軍，青年隊亦取得英年足總盃，全個曼城團隊仍成績美滿。會方周一舉辦勝利巡遊慶祝各個錦標，眾將乘坐雙層開篷巴士在曼徹斯特市內巡遊，不少球迷夾道歡呼，整個曼市變成藍海。

巡遊後變告別派對 舊將出席

巡遊完結後上演告別派對，逾萬名球迷參與，送別執教了球隊10年的領隊哥迪奧拿，以及分別於2016及17年加盟的中堅史東斯和貝拿度施華。曼城特別邀請了哥帥任教年間多位舊將出席活動，包括兩任隊長高柏尼和費蘭甸奴、門將艾達臣摩拉斯、守將安奴夏等。哥帥發言時感謝道：「非常感謝大家今晚與我道別，並和史東斯及施華說再見，見到高柏尼、費蘭甸奴等傳奇出席，我感受到這間球會的凝聚力。我難以用言語表達對大家的感覺，我一生都會記得這段經歷。」

米高佐敦拍片向哥帥送祝福

值得一提，曼城知道哥迪奧拿喜愛高爾夫球和藍球，邀請了藍球之神米高佐敦和英國高球名將費列活特拍片送上祝福。而另外兩位告別主角亦感性發言，史東斯表示：「多謝大家對我的支持和關愛，我感激不盡。能和大衛施華這位球員、這位朋友、這位夥伴一起度過了9年，對我來說是一種榮幸。」藍月太子菲爾科頓亦指從小就與史東斯和施華兩人共用更衣室，失去他們是巨大的損失。