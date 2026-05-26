英超│近2季分數對比 曼聯多取29分進步最大 11隊分數下降利物浦跌幅最大

2025至26球季英超告一段落，有人歡喜有人愁。對比連續兩季參加英超的17支球隊，有6隊於25至26球季的積分比24至25球季多，曼聯多取29分成為進步幅度最大的球隊；新科盟主阿仙奴多取11分排第2；剛好護級成功的熱刺原來亦比去季多3分；退步榜方面，有3隊比上季跌超過20分，包尾大幡狼隊少22分；跌幅最大是利物浦，少了24分。

英超分差圖表。社交媒體截圖

曼聯進步最大多了29分 排名提升12名

17支球隊連續征戰24至25，以及25至26英超賽季，當中僅6支球隊今季取得的分數比上季多，其餘11隊都是分數減少。曼聯就是2季之中進步幅度最大的球隊，今季豪最71分，比上季的42分多了29分，排名由15位升到第3位，亦是提升最多的球隊；進步幅度第2大的球隊，就是新科盟主阿仙奴，由上季的74分增加至今季的85分，多了11分；第3位是曼城，由71分提升至78分，多了7分。

曼聯在英超聯賽進步最大多了29分，排名提升12名。路透社

熱刺比上季多3分 名次一樣

進步幅度第4大的球隊，意想不到是剛好護級的熱刺。他們在上季以38分排17位，今季名次相同，分數多了3分，以41分收官。另外兩支分數提升的球隊，就是般尼茅夫和愛華頓，兩隊都比上季多了1分，當中前者更歷史性獲得歐戰席位，新球季將會參加歐霸。、

利物浦英超少24分，幸保歐聯席位。法新社

利物浦少24分 幸保歐聯席位

而下跌幅福最大的球隊，就是利物浦。這支上屆盟主由84分，急降24分至60分，勉強保住下限取得下季歐聯門劵。包尾大幡狼隊就少了22分，上季42分變成今季的20分；另一支跌幅超過20分的球隊，就是諾定咸森林，由65分跌到44分，少了21分，排名亦由第7跌至16位。兩支在上屆取得歐聯席位的球隊車路士和紐卡素，今季狂趺17分，變成未能參加歐戰。

韋斯咸輕微少4分但降班

白禮頓和水晶宮就分別跌了8分；韋斯咸輕微少了4分，但足以致命，最終僅得18分護級失敗；另外3支積分下跌的球隊是阿士東維拉、富咸和賓福特，分別少了1分、2分和3分。