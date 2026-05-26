英超│里奧費迪南建議曼聯簽利雲度夫斯基 輔助施斯高成為未來5年核心

曼聯來季重返歐聯，今夏需要補充兵力應付多條戰線，球隊正努力尋找新援。該隊名宿里奧費迪南就建議，如果球隊打算以年輕中鋒班捷文施斯高(Benjamin Sesko)為未來5年的鋒線核心，就應該簽下回復自由身的長青射手羅拔利雲度夫斯基(Robert Lewandowski)，後者可以教導施斯高成為頂流前鋒。

里奧費迪南建議想施斯高成長，搵羅拔仔最合適。路透社

里奧建議想施斯高成長 搵羅拔仔最合適

班捷文施斯高今季初到英超，最初慢熱在頭20輪英超上陣16次，僅得2個入球，之後漸入佳境，最後18輪出場14次，其中8場有士哥共有9球，全季聯賽入11球，達到雙位數。然而里奧費迪南認為此子有很大進步空間，建議由一位豐富的射手帶他成長，利雲度夫斯基就是合適人選：「如果曼聯打算再簽一名前鋒，羅拔仔是很好的選擇。如果把他帶來，看看施斯高能從他身上學到多少東西。曼城想以施斯高為未來5年的核心人選，他在利雲度夫斯基身上學到的東西是無價的。」

里奧費迪南建議曼聯簽利雲度夫斯基，輔助施斯高成為未來5年核心。法新社

利雲度夫斯基今季為巴塞攻入19球

里奧續指羅拔仔向來謙遜，又樂意指導後輩，會向施斯高指明導路，讓他踢出未來，「這是一筆明智的簽約，就算工資可能會高一點，但他可以令整個陣容受益。」利雲度夫斯基早前宣布今夏約滿後離開巴塞隆拿，這名37歲波蘭中鋒本季於巴塞出任輪換前鋒，各賽事仍攻入19球，並帶領隊中一班年輕小將成長，符合里奧的睇法。

里奧費迪南建議曼聯簽利雲度夫斯基，輔助施斯高成為未來5年核心。路透社