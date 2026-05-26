英超│朗尼稱明奈今季非進步大 出彩僅因前任不信任 最佳進步獎另有其人
更新時間：12:57 2026-05-26 HKT
發佈時間：12:57 2026-05-26 HKT
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曼聯名宿朗尼近日為本季英超總結，直言紅魔隊長般奴費南迪斯是最佳球員。而最佳進步獎方面，這名一代英格蘭射手與外界的想法不同，指明奈爆發不是突然進步，主要是前任魯賓艾摩廉甚少派他出場，隊友勞基梳爾才是真正的進步，全季38場英超全部踢足並正選。
最佳球員非B費莫屬
朗尼在《英國廣播公司》的個人節人中，為舊會曼聯今季的表現作出總結，談及賽季最佳球員，他指以21次助攻打破英超單季助攻紀錄的B費，無懸念當選：「我為般奴高興，他今季非常出色。他送出21次助攻破英超紀錄，取得英超官方最佳球員獎項，他的影響力、拚勁都是無人能及。」
認為勞基梳爾才是最佳進步球員
至於最佳進步獎方面，外界認為是季中換帥後爆發的中場明奈，但朗尼並不認同：「我不認為他進步了，他只是在前任主帥手下沒有出場機會，沒有所謂的好壞。」這名紅魔隊史射手王指勞基梳爾才是進步最大：「我認為梳爾才是今季進入最大的球員。我知道他已經是一名經驗豐富的球員了，但他今季的水平，比過去幾季好得多。」梳爾今季完全擺脫傷患，38輪英超全部踢足兼正選，收錄1球1助攻。
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