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德甲升降班附加賽│禾夫斯堡1:2柏達邦 29年來首次降落德乙

足球世界
更新時間：12:27 2026-05-26 HKT
發佈時間：12:27 2026-05-26 HKT

周一德甲升降班附加賽次回合，禾夫斯堡於14分鐘踢少一人下，作客與柏達邦在法定時間賽和1:1，加時後輸1:2，總比數以同樣比數落敗，來季需降落德乙。今次是狼堡自1997年以來首次降班德乙，球隊連續29季征戰德甲的走勢告一段落。

禾夫斯堡14分鐘踢少一人 加時失守輸波

禾夫斯堡在德甲尾輪贏波，力壓聖保利和海登咸取得16位，轉戰德甲升降班附加賽對德乙第3名，由於之前6屆附加賽勝方都是德甲第16位，所以狼堡球員於尾輪聯賽後瘋狂慶祝。然而賽果不似預期，禾夫斯堡首回合主場賽和0:0，今仗次回合作客柏達邦於3分鐘由前鋒柏積仙奴域開紀錄，可是翼鋒米希利於14分鐘兩黃一組被逐成為比賽轉捩點，柏達邦上半場末段追平，並維持1:1的比數完成90分鐘。柏達邦加時把握踢多一人的體力優勢，於100分鐘由古達破網，反勝2:1，並以相同比數勝出，來季升上德甲。

隊史首次由德甲降落德乙

狼堡護級失敗，連續29季征戰德甲的旅程告一落段，自1997年起再次於德乙角逐。值得一提，今次亦是禾夫斯堡隊史首次由德甲降班德乙。

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