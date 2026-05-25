英超｜般奴21次助攻創歷史感自豪 卡域克派定心丸保證隊長留隊

曼聯隊長般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）在英超煞科戰迎來職業生涯的里程碑！作客以3:0大勝白禮頓的賽事中，這位葡萄牙中場交出今季第21次助攻，正式超越阿仙奴傳奇亨利（Thierry Henry）及曼城中場迪布尼（Kevin De Bruyne），成為英超史上單季「助攻王」。賽後他難掩興奮，直言這是一個令人自豪的時刻；而剛剛正式「坐正」的曼聯主帥卡域克（Michael Carrick）亦大派定心丸，深信這位中場核心來季定必留隊，粉碎離隊傳聞。

般奴歸功隊友：伊雲斯比我更有信心

歷史性的一刻發生在比賽的第33分鐘，般奴開出精準角球，由小將柏德列多古（Patrick Dorgu）頭槌破網。入球後，曼聯眾將隨即蜂擁而上將般奴團團包圍，慶祝他打破這項封塵已久的紀錄。

賽後，般奴難掩喜悅之情，他說：「這太美妙，我為此感到非常高興，這絕對是一個非常自豪的時刻。坦白說，直到我如此接近紀錄之前，我都沒有去想這件事。今天我很有運氣能做到。」

他更分享了入球背後的趣事，並將功勞歸功於團隊：「今天我真的夠運。在我們為柏德列多古準備的那個死球戰術上，莊尼伊雲斯（Jonny Evans）比我更有信心，因為我本來不太確定他是否能用頭槌頂入。我取得了助攻，但最重要的是我們贏波了，並以強勢結束賽季。這些紀錄之所以存在，全賴有我的隊友。」

粉碎沙特挖角傳聞 卡域克保證隊長留效

在般奴寫下歷史的同時，其未來動向亦備受關注。去年夏天，沙特球會希拉爾曾準備以1億鎊(約10.56億港元)轉會費及高達2億鎊(約21.12億港元)的三年合約利誘般奴加盟；加上其合約尚餘13個月（球會有續約一年選項），並包含一條5,700萬鎊(約6億港元)的海外球會買斷條款，令外界擔憂曼聯今夏會面臨隊長離隊的危機。

不過，新任正式主帥卡域克對此充滿信心：「他對我們影響力極大，作為隊長，他在各方面都以身作則。我沒有任何理由去作他想。我們喜愛他的貢獻，而他也熱愛留在這裏，我想大家都能看出來。他享受著足球，每場比賽都渴望留在場上拼搏，這非常美妙。」