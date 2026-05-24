足總盃｜保羅獲「錦囊」救三極刑明言再踢兩年 吳偉超讚東區展現香港人不放棄精神

東區在今日（24日）的「冠忠巴士60週年足總盃」4強戰中，十人應戰下憑互射十二碼以總比數5:3淘汰高力北區，昂然殺入決賽。40歲門將保羅連救三球極刑成為最大功臣，賽後他透露全靠守門員教練的「錦囊」，並大派定心丸明言下季100%留隊；主教練吳偉超則大讚球隊由護級份子蛻變成足總盃決賽球隊，完美展現了香港人永不放棄的拼搏精神。

保羅大派定心丸：下季100%留隊把關

東區今仗有超過70分鐘需要十人應戰，最終將比賽拖入互射十二碼階段。40歲老將保羅在關鍵時刻連撲三球，他賽後將功勞歸於教練團隊的準備：「互射十二碼前，守門員教練給了我對手射門習慣的詳細資料，讓我在那一刻做出了準確判斷。」

談及來季去向，這位表現神勇的門將向球迷大派定心丸：「雖然還未正式動筆，但我下季100%會留在東區。我覺得自己還能多踢一到兩年。」此外，對於成為今年港超聯「最佳守門員」的大熱，保羅坦言十分期待下周的結果，希望能首度染指該項殊榮。

吳偉超：逆境拼搏正是香港人精神

東區今季季初並不被看好，如今卻距離足總盃錦標只差一步。主帥吳偉超賽後難掩激動，直言球隊是「新星班」的縮影：「季初包括我們自己在內，都沒人看好這支慢慢拼湊出來的球隊。但我一直灌輸球員不要放棄，這正正就是我們香港人的精神。今日就算逆境下十人應戰，他們依然拚搏到底，將這種精神發揮得淋漓盡致。」

外界關注東區若在決賽擊敗大埔奪冠，會否有資格出戰亞洲賽。吳偉超坦言球隊早前確實未有申請亞洲足協牌照：「因為我們今年的最終目標只是護級，直到六輪前才通過努力成功達標。我們確實沒想過能入決賽，但如果真的有機會拿下冠軍，我相信球會一定會著手準備亞洲賽的相關事宜。」

決賽將硬撼實力強橫的大埔，吳偉超呼籲更多球迷入場支持東區：「大埔是強隊，希望下一場有更多市民入場『鋤強扶弱』，為我們這班肯拼搏的球員加加油，我們一定會踢好每一分鐘去享受決賽！」