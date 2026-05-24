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英超│莫耶斯表明全力幫助舊東家韋斯咸護級 帶領愛華頓狙擊熱刺

足球世界
更新時間：19:05 2026-05-24 HKT
發佈時間：19:05 2026-05-24 HKT

英超餘下一個降班席位，將會在韋斯咸和熱刺之間誕生，前者主場對列斯聯，後者則地頭鬥愛華頓。恰巧愛華頓教頭莫耶斯是前韋斯咸主帥，他矢言會全力幫助舊東家護級，今場領軍令熱刺失分。

韋斯咸要贏波 加熱刺輸波方可護級

般尼和狼隊已提早護級失敗，餘下一個降班席位在17位的熱刺和18位的韋斯咸之間誕生。熱刺累積38分，比韋斯咸多2分，前者主場對愛華頓贏波肯定護級成功；就算和波而韋斯咸全取3分，彼此同得39分，熱刺得失球差大幅領先，都足夠成功護級。鐵錘幫要逃出生天，要寄望愛華頓擊敗熱刺，還要自己贏列斯聯全取3分。

莫耶斯表明會全力幫舊會

恰巧愛華頓教頭莫耶斯兩度教過韋斯咸合共6年，22至23球季更率隊贏得歐協聯，是他們的功勳教頭，他矢言會全力助鐵錘幫護級：「我當然希望想幫助韋斯咸留守英超。不過更重要是帶領愛華頓在英超上半板完成球季，這樣我們就可以多取幾百萬鎊的獎金。」

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