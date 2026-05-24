英超│沙拿、羅拔臣迎利物浦謝幕戰 雲迪積克：要好好告別兩位傳奇﹗

英超今晚煞科，降班和歐戰席位仍未確定，力爭歐聯席位的利物浦，主場對賓福特只要賽和都可完成任務。而今場是紅軍兩大老臣子穆罕默德沙拿和安德魯羅拔臣的謝幕戰，與他倆並肩作戰多年的華基爾雲迪積克矢言，要好好告別他們。(Now627台今晚11:00直播)

沙拿、羅拔臣告別戰

沙拿和羅拔臣一起於2017年夏天加盟利物浦，彼此效力9個年頭後，將於今夏離隊。兩人期內共為紅軍取得9個錦標，包括兩個英超冠軍，比他倆遲一年加盟利物浦的雲迪積克用傳奇來稱呼兩人：「佾天是一個令人動容的日子，我們要和兩位真正的利物浦傳奇羅拔臣和沙拿告別。我絕非輕率地使用『傳奇』這個詞，在我看來他們是百年一遇的球員，他倆改變了足球賽事的格局，多年來保持驚人的穩定性，在最高水平的賽場上發揮出色。」

紅軍和波已足夠取得歐聯席位

而紅軍賽前以59分排第5位，比第6位的般尼茅夫多3分，在英超有5隊獲得歐聯門劵下，他們今場只要賽和都可以完成躋身歐聯的任務。雲迪積克續指他們一定要做到：「今季我們經歷的所有挫折和失望中，最大失落是太多次未能讓球迷開心，未能回報大家的精力、熱情和愛。經歷這樣的賽季後，我們更加要做到這一點(奪取歐聯席位)，我們一定要做丁。」