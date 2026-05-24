西甲│馬略卡贏波仍功虧一簣 同分因對賽成績差降班 基羅納同樣護級失敗

西甲周六煞科，護級混戰亦告一段落，馬略卡雖在主場3:0大勝奧維多，追至與利雲特和奧沙辛拿同得42分，但計算彼此的對賽成績後，不及兩隊僅排18位，未能避過降班厄運。而基羅納主場1:1賽艾爾切，最終位列倒數第2，下季同樣降落西乙。

基羅納和波 以19位降班

煞科戰上演前，只有包尾大幡奧維多已篤定提早降班，13至19位共7隊要避過餘下2個降班席位，上演護級大混戰。本輪前排18位的基羅納，主場直接對17位的艾爾切，贏波才有機會逃出生天的前者，最終先失守下賽和1:1，下跌一位以19名完成賽季，連續4年征戰西甲的旅程告一段落，教練米捷爾賽後承擔責任：「我們直到最後一刻，還有機會留在西甲，只要一個入球就可以，可是未能做到。作為主教練，我對場上發生的一切要負全部責任。」

3隊同得42分 馬略卡對賽成績差降班

而馬略卡就更加慘情，他們在本輪前排19位，尾輪主場3:0輕取奧維多，並趁奧沙辛拿和利雲特同樣輸波，一起累積42分。在西甲同分計算對賽成績下，馬略卡在3隊相互交手的成績最差，僅得3分，排18位未能擺脫厄運；奧沙辛拿在相互對賽有5分，以17位完季；利雲特於對賽得到7分，16位完成賽季。馬略卡教練迪米捷利斯失望道：「這一天對我們所有人來說都極其艱難。我們在極短時間內取得可觀的分數，在我執教下拿到了50%的積分，但遺憾仍未足以留在西甲。我是球隊降班的頭號責任人。」