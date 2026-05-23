足總盃｜大埔挫流浪闖足總盃決賽 主帥李志堅：大業未成仲差一步

「冠忠巴士60週年足總盃」4強戰，大埔周六在旺角大球場2:0擊敗標準流浪殺入決賽，距離冠軍和亞洲賽資格僅差一步，「綠戰士」主帥李志堅言大業未成，並指知道會有困難，但仍希望可以決賽都能夠取勝，他亦透露外借流浪的三名球員在完約後亦不會歸隊。

大埔主帥堅sir：大業未成仲差一步

大埔今場下半場憑帕特華維迪和伊高沙托尼先後建功，助「綠戰士」闖入足總盃決賽，除了為今季繼高級組銀牌外有望再添一座獎盃外，也可爭奪來年亞冠2的名額，大埔主帥堅sir直言：「我覺得大業未成，仲差一步。」他亦指：「其實都可以見到今日其實都好困難，賽前自己都有啲擔心，因為今日嘅天氣啦，同就算你知對手踢法都好對手都會知我哋，所以到最後見到2:0我都覺得係prefect，希望可以keep到同下個禮拜都贏到。」大埔上一次殺入足總盃決賽已經是2018年，當時亦是由堅sir帶隊，最終以1:2惜負傑志，對於再帶領大埔再殺入足總盃決賽他則表示：「多多益善啦，盡力打！」他亦表示好開心可以見到球員齊上齊落爭取錦標。

大埔今季外借至標準流浪的鄭子森、馮冠鳴和林樂賢，今場因借用條款未有出場，堅sir表示3子未有倒戈上陣對勝負影響不大，他亦透露3人在租借完結後亦會完約，屆時也不會歸隊並透露他們已落腳第二隊。

葉嘉宇認今場輸經驗失12碼。攝影：魏國謙

葉嘉宇指滿意今季自己表演。攝影：魏國謙

葉嘉宇認今場輸經驗失12碼

葉嘉宇今季加盟標準流浪，今場亦完成本季最後一場賽事，賽後受訪總結今季表現說：「其實我自己係好滿意今季自己嘅表演，因為其實我季初都估唔到，首先有出場機會先啦，然後亦都估唔到自己踢落係可以跟翻港超嘅節奏，然後都可以一路Keep住個水平直到完季。」提到第二球被馬卡雷拿駁得12碼葉嘉宇坦言：「自己輸經驗啦，其實嗰下佢突然加速我都已經知「奶嘢」，所以都冇辦法真係自己輸經驗。」

記者/攝影：魏國謙