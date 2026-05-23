西甲│貝拿度施華傾向加盟馬體會 欲世盃前簽約2年 網民擔心與施蒙尼格格不入

今夏離開曼城的葡萄牙中場貝拿度施華(Bernardo Silva)，據報視馬德里體育會為理想的下一站，並希望在世界盃開始前落實，預計將會簽約2年，還有續約一年的條款。然而牀單軍團教練施蒙尼向來不擅長，又不喜歡起用技術型中場，網民擔他貝拿度施華與施蒙尼格格不入，登陸西甲不會成功。

施華視馬體會為理想下一站

貝拿度施華早前決定今夏離開曼城，結束自己9年的藍月生涯，並計劃於美加墨世界盃展開前確定去向。這名31歲葡萄牙中場一直嚮往加盟巴塞隆拿，但西班牙《馬卡報》透露此子現時更傾向加盟馬德里體育會，雙方已近接觸並接近成事階段，目前只餘薪金未達成一致。施華目前於曼城的年薪為1800萬歐羅，牀單軍團難負擔此金額，但球員本人都知道不會領取相若的人工，接受減薪加盟，令交易有望在日內落實。

外界擔心與施蒙尼格格不入

然而馬體會教練施蒙尼向來不喜歡技術型中場，隊長佐治高基亦猶出道時的天才橫溢，被他改造至變成工兵型中場，網民擔心貝拿度施華來到牀單軍團會格格不入，並失敗告終。