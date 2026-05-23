英超│熱刺煞科戰對愛華頓定生死 隊長羅美路身處阿根廷不會回英觀賽捱轟

英超周日(24日)煞科，熱刺在護級生死戰主場對愛華頓。然而該隊隊長基斯甸羅美路目前於祖國阿根廷接受復康治療，他不會返回英國觀戰支持球隊，而是繼續留在阿根廷，並計劃入場支持母會貝格拉諾出戰阿甲首階段季後賽決賽。此舉引來熱刺球迷和名宿不滿，指他不配做熱刺隊長。

因膝傷提早收咧的基斯甸羅美路，近日返回阿根廷接受復康治療，備戰今夏的美加墨世界盃，目前於母會貝格拉諾訓練。而英超周日煞科，熱刺比18位的韋斯咸多2分，他們主場擊敗愛華頓肯定可以護級，如果和波就算韋斯咸地頭贏列斯聯追至同分也好，由於得失球差大幅領先亦大有機會逃出生天，但若然輸波而鐵錘幫全取3分，就會跌落18名需降班英冠，其護級壓力仍然嚴峻。

迪沙比確認羅美路不會回英觀賽

然而羅美路不會返回英國現場支持球隊，會繼續留在阿根廷，熱刺主教練迪沙比表示：「他與球會的醫療團隊商談後，決定返回阿根廷完成復康治療。他一直關心球隊，但受傷就是受傷，而且他是否身處現場，都不會改變到賽果，所以他不會回來。我沒有時間花精力在其他事情上，我只會專注帶隊比賽，完成任務。」

傳會入場觀看母會踢決賽

恰巧羅美路母會貝格拉諾同日會歷史性出戰阿甲首階段季後賽決賽，將會鬥班霸河床，有傳羅美路將會入場觀賽，這傳聞令熱刺球迷更加不滿。前熱刺隊長荷度亦加入戰團，直斥羅美路不配做熱刺隊長：「我不敢相信這消息，球隊隊長竟然回去阿根廷，去看一場據說比熱刺本季最後一場賽事更重要的比賽，而熱刺本身正在降班邊緣。他可是球隊隊長，這樣做真的太離譜了，那讓他留在阿根廷，球會把他出售，球會賣到多少錢就多少錢。」

荷杜、舒寧咸批評其做法

另一位熱刺名宿舒寧咸亦不滿道：「這是球會史上最重要的一場比賽，但隊長不在場，無法為所有人樹立榜樣。這太離譜了，就算有人允許他去，這樣都太不負責任了。」