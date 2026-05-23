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世界盃2026│英格蘭落選11人陣容身價高達50億 網民：呢個陣至少16強﹗

足球世界
更新時間：13:43 2026-05-23 HKT
發佈時間：13:43 2026-05-23 HKT

英格蘭代表隊主教練杜曹周五公布世界盃大軍名單，高爾彭馬、阿歷山大阿諾特等星將落選，引來不少爭議。著名足球數據網站《transfermarkt》列出一個英軍落選11人名單，有彭馬、哈利馬古尼和查洛保雲等，整隊的總身價高達5億5200萬歐羅，折合約50億港元，網民指這套陣容如果出戰世盃穩入16強，有心認為比那支正式的英軍更強。

落選11人身價高達50億 高爾彭馬價值最高

被杜曹忽視的英格蘭戰將中，以車路士鋒將高爾彭馬身價最高，根據《transfermarkt》的估算價值高達1億1000萬歐羅；中鋒熱刺蘇蘭基和另一翼鋒韋斯咸的查洛保雲，身價同樣為3500萬歐羅；中場方面，曼城太子菲爾科頓市場價值為8000萬歐羅，水晶宮阿當華頓和諾定咸森林隊長基比斯韋特，則分別為6000萬歐羅；後防以皇家馬德里右閘阿諾特的6500萬歐羅身價最高，中堅利維高維爾的市值亦有5000萬歐羅，左閘阿仙奴新星利維斯史基利亦有3500萬歐羅，另一中堅曼聯老將哈利馬古尼值1000萬歐羅；門將蘭斯達爾為1200萬歐羅。

網民建議正式、落選英軍踢友誼賽

上述11人合共總身價達到5億5200萬歐羅，折合港元為50億，足以力壓其餘多支世界盃參賽球隊。而且這套陣容中不少球員，於各自的球隊屬於主力球員，難怪有網民認為比正式英軍更強：「這支落選英軍攻守更平均，我認為比參賽那一隊更強。」有人建議以上述球員組織球隊，與三獅踢一場比賽。同時亦布網民預計派這隊落選隊參賽，16強一定無問題，甚至可衝擊4強。

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