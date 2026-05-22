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英超｜一個時代的終結！ 哥迪奧拿正式宣布季後離開曼城

足球世界
更新時間：19:14 2026-05-22 HKT
發佈時間：19:14 2026-05-22 HKT

天下無不散之筵席！曼城主帥哥迪奧拿（Pep Guardiola）正式透過球會發布影片，確認將於本週末結束其在伊蒂哈德球場長達10年的輝煌執教生涯。哥帥今季領曼城奪得足總盃和聯賽盃，雖然最終未能以第七座英超冠軍作為完美句號，但他為曼城狂攬17項主要錦標的偉大成就，足以在球會歷史上留下最光輝的一頁。

點擊觀看片段

「沒有特別原因，直覺告訴我是時候了」

曼城在社交平台X發佈了一段哥帥的告別影片，他親自解畫離隊的原因：「不要問我為甚麼離開。沒有什麼特別的原因。但在我內心深處，我知道這是我該離開的時候了。沒有甚麼是永恆的，如果有的話，它就會留在這裡。但永遠不變的，是我對曼城這座城市的感覺、這裡的人、回憶，以及我對曼城的愛。」
外界盛傳，曾擔任其副手的前車路士領隊馬列斯卡（Enzo Maresca），預計將會被宣佈成為曼城的新任主帥。

深情回顧 感謝喪母時獲球會扶持

在長達數分鐘的影片中，哥迪奧拿深情回顧了與曼徹斯特這座城市的深厚連結。他讚揚曼徹斯特是一座建基於辛勤工作與汗水的城市，並見證了球隊與球迷一起經歷高低起跌，包括作客般尼茅夫失落英超，以及在伊斯坦堡圓夢奪得歐聯。
他更感性地提到曼徹斯特體育館恐襲事件中展現的愛與團結，以及自己的私人痛楚：「我記得在新冠疫情期間失去了母親，我感覺是這家球會陪伴我度過難關。球迷、職員、曼徹斯特的人們，在最需要的時候給了我力量。還有我的家人，會長卡爾杜恩（Khaldoon Al Mubarak），你們一直都在。」
對於陣中球員，哥帥給予了極高評價：「你們表現得太出色了。你們或許現在還不知道，但你們正在留下一個偉大的傳奇。」

爆粗向Noel Gallagher道別

影片的首尾，哥迪奧拿提到了他初到曼城時，與著名樂隊Oasis結他手兼曼城死忠球迷Noel Gallagher的會面。他說：「所以當我的時代即將結束時，開心點吧，Oasis又重組了。」
最後，他向所有曼城人致謝，並以一句帶點狂野的玩笑作結：「女士們先生們，感謝你們信任我、推動我、愛我。著名詩人Tony Walsh曾在詩中說『這就是那個地方』。對不起，Tony：這是我的地方。Noel... 我是對的，這段日子真他Ｘ的太有趣了。愛你們所有人。」 

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