世界盃2026｜杜曹鐵腕點兵震驚球壇！ 中場雙星科頓彭馬齊遭棄用

英格蘭正式公佈世界盃大軍名單前，傳出鐵腕教頭杜曹（Thomas Tuchel）棄用中場菲爾科頓（Phil Foden）、高爾彭馬（Cole Palmer）及中堅哈利馬古尼（Harry Maguire）幾名大牌球星，消息傳出後震驚英格蘭球壇。

狀態與上陣時間成致命傷

杜曹今次的決定，證明了他選人完全不看重球員的過往名氣，更不在乎外界的目光。高爾彭馬在去屆歐國盃表現八面玲瓏，但近期一直飽受狀態及體能問題困擾，最終付出了沉重代價，慘被踢出局。

至於菲爾科頓的落選同樣令人嘩然，此子今季在曼城卻淪為大後備，上陣時間寥寥無幾。外界原本預計兩名天才中場只會有一人落選，沒想到杜曹竟狠下心腸，將兩人雙雙棄用。

馬古尼國家隊生涯恐終結

防線方面，為「三獅軍團」身經百戰的哈利馬古尼亦未能倖免。雖然他下半季在曼聯表現有所改善，但在杜曹眼中卻沒有容下人情的空間。早於今年三月，杜曹已明確表示馬古尼的順位已跌至第六。另一曼聯守將勞基梳爾（Luke Shaw）亦告落選。