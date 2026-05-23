足球｜曬黑與瘀傷是「美麗的升級」 螢花打破女足外貌焦慮

足球是一項充滿熱血與身體對抗的運動，踏上室外綠茵場，難免要面對日曬雨淋，甚至在激烈的拼搶中留下瘀青與傷痕。對於初接觸這項運動的女生來說，或許會對這些外在的改變有一絲顧慮。然而，經歷過《足球女將2》洗禮的螢花三女，卻在汗水與泥濘中打破了傳統的審美框架。對她們而言，這些所謂的「外貌焦慮」早已被拋諸腦後，取而代之的，是一場由內而外的「美麗升級」。

從完美偶像到擁抱真實的「美麗升級」

作為女團成員，連家穎（Vian）坦言過去對外表有著極高的標準與包袱：「以前做女團，總覺得一定要展現出『最白、最靚、最完美』的一面給觀眾看。」

但綠茵場上的泥濘與汗水，徹底打破了這個完美的濾鏡，也讓她找回了最自在的狀態。「現在我學會了接受不完美的自己。我會很自豪地向人展示曬黑的皮膚和腳上的瘀傷，因為這些歷練讓我變得更加真實。」對 Vian 而言，這些痕跡不是破壞美麗的元兇，而是讓她從精緻偶像蛻變為堅韌運動員的「美麗升級」。

「未踢波前已經黑同腳粗」 幽默化解世俗標籤

面對社會上對女生身形的種種標籤，「表妹」吳梓清（Mona）以一貫的幽默感輕鬆化解：「其實我未踢波前，已經是黑同腳粗啦！」在她眼中，那些在激烈碰撞中留下的瘀青，絕非需要遮掩的瑕疵，而是無可取代的榮譽勳章：「這些撞瘀的痕跡，是我在球場上拚命搶球的證明，是屬於足球女將獨有的魅力，絕對不該被抹走。」

無懼代價 展現充滿力量的「運動之美」

對於從小就接觸足球的陳樂琳來說，曬黑是室外運動無可避免的代價：「踢室外草地一定會曬黑，但我覺得是值得的。」她認為，當女生在球場上展現出拼勁、速度與力量時，散發出的是另一種充滿生命力的「運動之美」。這份由內而外的自信，遠比單純的膚色深淺來得耀眼。

足球不應被任何外在的顧慮所局限。螢花三位女將以自身的蛻變，向全港女生發出最真摯的邀請，鼓勵大家放下包袱，勇敢去嘗試。正如陳樂琳所言：「只要你肯踏出第一步，足球永遠都會給你機會。」當你真正享受在綠茵場上奔跑的自由時，你會發現，那個流著汗、帶著瘀傷的自己，原來可以如此閃閃發亮。

記者：楊功煜；攝影：廖偉業