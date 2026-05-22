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世界盃2026｜挪威相隔26年再戰世界盃 26人名單出爐國王親自點兵出征

足球世界
更新時間：13:23 2026-05-22 HKT
發佈時間：13:23 2026-05-22 HKT

美加墨世界盃距離開波不足一個月，挪威周四公佈26人大名單，由夏蘭特和奧迪加特領軍出征，相隔28年再度亮相世界盃，挪威足協特意與挪威國王哈拉爾5世拍攝短片公佈名單，並號召全國一同支持球隊。

挪威國王親點兵 夏蘭特、奧迪加特出征

挪威上次亮相世界盃已是1998年法國世界盃，相隔28年後再度重返世界盃，全國上下亦隆重其視，挪威足協特意由國王哈拉爾5世拍片公佈大名單，更向號召國民全力支持國家隊，26人大名單中豪無懸念有阿仙奴的「奧隊」奧迪加特和英超神射手曼城的夏蘭特帶領。

唯一「生面口」是23歲效力德甲漢堡的門將鄧域，因白蘭恩門將戴恩格蘭受傷，加上曾效力俄羅斯U21的門將尼基達卡堅轉籍申謝未獲批，因此遞補入選，挪威今屆被分到I組，和伊朗、塞內加爾一組，重頭戲是同組對上法國，由夏蘭特鬥基利安麥巴比上演現役神鋒大戰。
 

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