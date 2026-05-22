世界盃2026｜馬古尼搶先於IG自爆落選英格蘭大軍 家人怒轟杜曹決定可恥

曼聯中堅哈利馬古尼（Harry Maguire）搶先一步在個人Instagram上宣佈，自己落選了英格蘭國家隊的世界盃26人大軍名單。對於主帥杜曹（Thomas Tuchel）的決定，這位33歲的守將坦言感到「震驚與心碎」，其家人更在網上發文怒轟杜曹的決定「可恥」。

馬古尼IG親證落選：我本信心十足

在杜曹正式公佈世界盃名單前，馬古尼已率先透過社交媒體向球迷發佈了這個令他失望的消息。他在IG上寫道：「經過今個賽季的表現後，我原本信心十足，認為自己能在今夏為國家隊扮演重要角色。對於這個決定，我感到非常震驚和心碎。」

他續寫道：「多年來，沒有什麼比穿上這件球衣代表我的國家更讓我熱愛的事了。我祝願所有球員在今夏一切順利。」

家人群起炮轟：史上最糟糕決定

馬古尼落選的消息一出，其家人隨即在網上為他抱不平。他的母親蘇兒在帖文下留言痛批：「你已經不能做得更多了，昂首挺胸吧！這真是可恥，令人作嘔。」他的兄弟祖爾更直言：「這可能是我這輩子見過最糟糕的決定，無言以對。」

事實上，馬古尼今季在曼聯主帥卡域克（Michael Carrick）的麾下成功迎來職業生涯的第二春，近期更與球會續簽了新合約。然而，他身上一直籠罩著2020年希臘米科諾斯島（Mykonos）襲擊案的陰影。今年初，希臘檢察官曾呼籲禁止被判處15個月緩刑的馬古尼參加世界盃。儘管馬古尼一直堅稱案件是場鬧劇並計劃上訴，但這宗官司難免成為他落選的潛在導火線。