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沙特職｜C朗起孖助艾納斯4:1大炒達馬克FC 加盟後3年終奪正式錦標

足球世界
更新時間：11:55 2026-05-22 HKT
發佈時間：11:55 2026-05-22 HKT

基斯坦奴朗拿度2023年加盟沙特職業聯賽的艾納斯，加盟時已揚言要為球隊帶來錦標，三年後終於做到了，在周四最後一輪對達馬克FC，C朗梅開二度助艾納斯4:1大勝達馬克FC，以2分力壓希拉爾奪得久違的聯賽錦標。

艾納斯聯賽封王 C朗終結6年錦標荒

艾納斯上場亞冠2決賽以0:1大敵來自日本的大阪飛腳，因此聯賽成為球隊以至C朗今季的最後奪標機會，而今場對達馬克FC贏波即封王，球隊上下亦「打醒十二分精神」，34分鐘就先有沙迪奧文尼接應角球頂入為球隊先開記錄，易邊後僅7分鐘再有京士利高文建功打成領先2:0，但其後僅過6分鐘達馬克FC憑12碼扳回一城，但隨後卻成C朗「個人秀」，63分鐘操刀窄角度自由球得手，完場前再為球隊埋齋射成4:1，助艾納斯在積分榜上2分力壓希拉爾奪標。

加盟3年後終奪首個正式錦標，C朗領奬時亦眼泛淚光，皆因雖在2023年他曾助球隊贏得阿拉伯球會冠軍盃，惟該賽事並不屬國際足協認可，C朗上個錦標已是在2020年效力意甲的祖雲達斯時，如今相隔6年後終於打破錦標荒，難掩激動情緒亦相當合理。
 

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