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歐霸│艾馬利於「艾馬利盃」有幾厲害？ 9次帶隊出戰6入決賽奪5冠 謙稱維拉球員才是歐霸之王

足球世界
更新時間：15:15 2026-05-21 HKT
發佈時間：15:15 2026-05-21 HKT

艾馬利(Unai Emery)在周三歐霸決賽，帶領阿士東維拉3:0擊敗弗賴堡奪冠，贏得個人第5個歐霸獎盃，再次收下「艾馬利盃」。這名西班牙籍教頭在「艾馬利盃」的成績相當厲害，歷來帶領不同球隊9次參賽，撇除其中一次教到中途被辭退，其餘8次6次入決賽，贏出其中5次，個人在此賽的勝率達到66%，不敗率更高達86%。然而他賽後謙稱球員都是主角，整支球隊才是「歐霸之王」。

9次參加歐聯 6次入決賽5次奪冠

2009至10球季歐洲足協將次級歐戰改名為歐霸，艾馬利首屆帶領華倫西亞參與，最終於8強止步。11至12球季他率蝙蝠軍團再次出戰，成績有進步到準決賽才下馬。到2013至16年共3個賽季，艾馬利在歐霸如入無人之境，帶領西維爾連續3屆奪冠，寫下歷史一頁。18至19賽季，轉投阿仙奴的他領軍入決賽，可是最終1:4不敵車路士失落錦標，是他生涯唯一一次在歐霸決賽落敗。翌季他再率槍手戰歐霸，但教到中途就被球會辭退。20至21球季艾馬利領維拉利爾出戰，決賽爆冷擊敗曼聯奪冠。

歐霸勝率達到66%

今季他率領維拉再次捧盃，個人9次帶隊參加此賽事，8次完成球季6次入決賽，5次贏得冠軍。艾馬利成為首位帶領3支不同球隊在歐霸奪冠的主帥，亦是史上第3位取得5個歐戰冠軍的教頭，與摩連奴和安察洛堤齊名。而他在歐霸領軍踢了109場，取得72勝22和15負，勝率達到66%；不敗率則有86%，相當厲害。

拒認「歐霸之王」 球員才是主角

有球迷稱他為「歐霸之王」，亦有人指歐霸就是「艾馬利盃」，但他指球員才是主角：「我非常自豪，亦非常感謝球會，就像我之前代表不同球會出戰不同歐戰時的感受一樣。我能在這項賽事取我成功，是因為我在每一支球隊都擁有出色的球員。今屆亦一樣，球員們追隨我、球會的雄心，他們才是場上的主角，這就是我不覺得自己的『歐霸之王』的原因。我心懷感激，大家一起才是『歐霸之王』。作為教練我當然要承擔自己的責任，所以我不可以說自己是這項賽事的唯一主角。」

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