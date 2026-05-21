歐霸│約翰麥甘尼從低層走到頂峰 由蘇冠變維拉奪冠隊長 跑姿獨特曾被嘲笑

阿士東維拉捧走歐霸，取得隊史第3個歐洲賽錦標，隊長約翰麥甘尼(John McGinn)的名字寫入球隊的歷史冊。這名出生寒微的蘇格蘭中場，來到31歲攀上人生高峰，他出道初期在蘇格蘭次級聯賽蘇冠打滾了2年，18年轉投當時仍在英冠的維拉，隨隊升班、成功護級，再變成黑馬並稱霸歐洲。他曾因重心低的獨特跑姿被嘲笑，如今名留青史。

低層出生 曾在蘇冠效力2季

約翰麥甘尼於蘇格蘭格拉斯哥出生，在當地球會聖美倫接受足球訓練和出道，踢了3季轉投喜伯年，隨球隊在蘇冠打滾兩年再升上蘇超。到2018至19球季，他決定離開蘇超到英冠碰運氣加盟維拉，首季就協助球隊升上英超。之後他見證維拉的變化，由2019至22年的護級份子，到現任主帥艾馬利入主後升級成為前列球隊，再在23至24球季取我英超第4名躋身歐聯，今季再以隊長身份領軍贏得歐霸，將自己的名字寫入球隊史冊。

18年轉投維拉 領軍升班英超

此子的重心極低，跑步時姿勢奇特，面向地面好像快將跌低，甫出道時已被嘲笑，他效力喜伯年時的隊友根拿臣笑言：「他好像快將跌低，面近向地面，有點搞笑。」而麥甘尼的足球天賦未見突出，作為中場盤扭及傳送平平，但鬥志及精神可嘉，而且慢慢練出遠射技能，上圈歐霸4強次回合就梅開二度，率隊淘汰諾定咸森林，今場決賽亦有助攻。

重心低跑姿奇特被嘲笑

這名31歲中場賽後自豪道：「我們將自己的名字，寫入史冊內。維拉是一支充滿歷史的球隊，本身慣常在頂級聯賽、參加歐洲頂級賽事，但球迷近年受苦。所以我很榮幸能夠參與這段旅程，在一家如此高要求的球會，你要踢得勇敢、自信，很開心可以終止球隊的錦標荒。」麥甘尼助維拉時隔44年再次贏得歐洲賽錦標後，今夏還有另一高光時刻等候他，他將會帶領蘇格蘭國家隊相隔28年再次參加世界盃。