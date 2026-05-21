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英超｜誤判送大禮後遭棄用！ 曼聯森林戰主球證沙士貝利煞科日被「消失」

足球世界
更新時間：13:24 2026-05-21 HKT
發佈時間：13:24 2026-05-21 HKT

英格蘭職業足球員裁判委員會（PGMOL）公佈了本周日英超煞科戰的執法名單，其中在上輪曼聯對諾定咸森林比賽中引發巨大爭議的主球證沙士貝利（Michael Salisbury），未有獲委任參與當天全部10場賽事的任何執法工作。這被視為賽會對他在該場比賽中拒絕推翻爭議入球判決的「變相懲處」。


堅持「意外手球」論 淪今季第4位拒改判球證


在曼聯擊敗森林的賽事中，紅魔前鋒馬菲奧斯根夏（Matheus Cunha）攻入的關鍵入球前，隊友麥比奧莫（Bryan Mbeumo）明顯手球在先。當時視像助理球證（VAR）已即時介入並建議沙士貝利到場邊觀看重播，但他最終堅持該手球屬於「意外」，維持入球有效的原判。


據統計，這是英超實行VAR七個賽季以來，僅僅第17次有主球證在觀看螢幕後仍拒絕採納VAR建議，而沙士貝利更是今季第4位「一意孤行」的球證。

主球證沙士貝利堅持麥比奧莫手球屬於「意外」，維持入球有效的原判。美聯社
主球證沙士貝利堅持麥比奧莫手球屬於「意外」，維持入球有效的原判。美聯社

裁判首長指球壇期望入球被判無效


賽後，裁判首長霍華德韋伯（Howard Webb）已向諾定咸森林方面承認該判決失當。他指出，雖然在規則解讀上或有微小空間認為並非蓄意，但以「足球界的期望」而言，該入球理應被判無效。今季曾執法13場英超比賽的沙士貝利，在各界壓力下，最終未能出現在煞科日的球證名單中。


夏維斯攔截漏看 VAR球證貝爾續獲任用


與沙士貝利形成鮮明對比的是另一位球證貝爾（James Bell）。周一阿仙奴擊敗般尼的比賽中，貝爾擔任VAR期間未有建議主球證重看夏維斯（Kai Havertz）對烏高祖克胡（Lesley Ugochukwu）疑似紅牌的粗野攔截，因而備受前英超球證夏斯（Mark Halsey）等人的猛烈抨擊。不過，貝爾顯然未受此風波影響。在周日的煞科戰中，他獲委任在富咸對紐卡素的賽事中繼續擔任VAR，反映出委員會對不同爭議事件的處理態度。

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