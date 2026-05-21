歐霸｜馬天尼斯賽前熱身斷指頂硬上 助維拉捧盃延續決賽「必勝」神話

強忍痛楚踢足全場 職業生涯7戰決賽全數封王

馬天尼斯賽前熱身斷指仍頂硬上出戰歐霸盃決賽。路透社

阿士東維拉在周三的歐霸盃決賽中，以3:0大破德國球隊弗賴堡，一舉終結球會長達30年的大賽錦標荒，並捧走闊別44年的歐洲賽獎盃。維拉的阿根廷奪冠功臣、門將達米安馬天尼斯（Emiliano Martinez）賽後自爆，原來他在賽前熱身時不慎弄斷手指！不過，這位「鐵血門將」依然忍痛踢足90分鐘並力保不失，更神奇的是，這次奪冠讓他延續了職業生涯「逢決賽必勝」的瘋狂紀錄！



熱身遇意外 忍痛作戰保不失



維拉門將馬天尼斯今仗未受太大考驗，但他全場仍作出了兩次關鍵撲救。賽後，這位33歲的阿根廷國腳透露了一個驚人秘密：「今天我在熱身時弄斷了手指！但對我來說，每件壞事總會帶來好結果。這是我一生的信念，我也會繼續堅持下去。」



回憶起帶傷上陣的感覺，馬天尼斯猶有餘悸卻又帶點幽默：「我該擔心嗎？嗯，我以前從未試過斷手指。每次我接實皮球時，手指都會向另一個方向屈曲。但這些都是你必須經歷的考驗，我為能夠捍衛阿士東維拉的大門而感到自豪。」

馬天尼斯賽前熱身斷指仍頂硬上出戰歐霸盃決賽。路透社

馬天尼斯生涯7闖決賽勝率100%。路透社

決賽之王！ 生涯7闖決賽勝率100%



隨著這座歐霸盃落袋，馬天尼斯的職業生涯再次攀上巔峰，並寫下了一項震驚球壇的傲人紀錄，職業生涯中參與過的所有決賽，勝率高達100%！



這位被球迷暱稱為「Dibu」的門將，其「決賽必勝」的神話始於2020年效力阿仙奴時期。當年他協助兵工廠贏得足總盃及社區盾；其後在國家隊更是大放異彩，先後贏得2021年美洲國家盃、2022年歐美超級盃（Finalissima）、2022年世界盃以及2024年美洲國家盃。如今加上2026年的歐霸盃，他生涯7度出戰決賽，7次全數封王，堪稱球壇名副其實的「決賽之王」。

達米安馬天尼斯生涯決賽全勝紀錄



年份 賽事 賽果

2020 英格蘭足總盃 阿仙奴2:1車路士

2020 英格蘭社區盾 阿仙奴1:1(12碼5:4)Liverpool.

2021 美洲國家盃 阿根廷1:0巴西

2022 歐美超級盃 阿根廷3:0意大利

2022 世界盃 阿根廷3:3(12碼4:2)法國

2024 美洲國家盃 阿根廷1:0哥倫比亞

2026 歐霸盃 阿士東維拉3:0弗賴堡