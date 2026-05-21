Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

歐霸｜馬天尼斯賽前熱身斷指頂硬上 助維拉捧盃延續決賽「必勝」神話

足球世界
更新時間：13:01 2026-05-21 HKT
發佈時間：13:01 2026-05-21 HKT

強忍痛楚踢足全場 職業生涯7戰決賽全數封王

馬天尼斯賽前熱身斷指仍頂硬上出戰歐霸盃決賽。路透社
馬天尼斯賽前熱身斷指仍頂硬上出戰歐霸盃決賽。路透社

阿士東維拉在周三的歐霸盃決賽中，以3:0大破德國球隊弗賴堡，一舉終結球會長達30年的大賽錦標荒，並捧走闊別44年的歐洲賽獎盃。維拉的阿根廷奪冠功臣、門將達米安馬天尼斯（Emiliano Martinez）賽後自爆，原來他在賽前熱身時不慎弄斷手指！不過，這位「鐵血門將」依然忍痛踢足90分鐘並力保不失，更神奇的是，這次奪冠讓他延續了職業生涯「逢決賽必勝」的瘋狂紀錄！


熱身遇意外 忍痛作戰保不失


維拉門將馬天尼斯今仗未受太大考驗，但他全場仍作出了兩次關鍵撲救。賽後，這位33歲的阿根廷國腳透露了一個驚人秘密：「今天我在熱身時弄斷了手指！但對我來說，每件壞事總會帶來好結果。這是我一生的信念，我也會繼續堅持下去。」


回憶起帶傷上陣的感覺，馬天尼斯猶有餘悸卻又帶點幽默：「我該擔心嗎？嗯，我以前從未試過斷手指。每次我接實皮球時，手指都會向另一個方向屈曲。但這些都是你必須經歷的考驗，我為能夠捍衛阿士東維拉的大門而感到自豪。」

馬天尼斯賽前熱身斷指仍頂硬上出戰歐霸盃決賽。路透社
馬天尼斯賽前熱身斷指仍頂硬上出戰歐霸盃決賽。路透社
馬天尼斯生涯7闖決賽勝率100%。路透社
馬天尼斯生涯7闖決賽勝率100%。路透社

決賽之王！ 生涯7闖決賽勝率100%


隨著這座歐霸盃落袋，馬天尼斯的職業生涯再次攀上巔峰，並寫下了一項震驚球壇的傲人紀錄，職業生涯中參與過的所有決賽，勝率高達100%！


這位被球迷暱稱為「Dibu」的門將，其「決賽必勝」的神話始於2020年效力阿仙奴時期。當年他協助兵工廠贏得足總盃及社區盾；其後在國家隊更是大放異彩，先後贏得2021年美洲國家盃、2022年歐美超級盃（Finalissima）、2022年世界盃以及2024年美洲國家盃。如今加上2026年的歐霸盃，他生涯7度出戰決賽，7次全數封王，堪稱球壇名副其實的「決賽之王」。

達米安馬天尼斯生涯決賽全勝紀錄


年份    賽事    賽果
2020    英格蘭足總盃    阿仙奴2:1車路士
2020    英格蘭社區盾    阿仙奴1:1(12碼5:4)Liverpool.
2021    美洲國家盃    阿根廷1:0巴西
2022    歐美超級盃    阿根廷3:0意大利
2022    世界盃    阿根廷3:3(12碼4:2)法國
2024    美洲國家盃    阿根廷1:0哥倫比亞
2026    歐霸盃    阿士東維拉3:0弗賴堡

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
港漂沒睇樓簽臨約950萬買樓 事後感被騙拒成交 反遭業主控告 大律師指買家犯3大錯誤
港漂沒睇樓簽臨約950萬買樓 事後感被騙拒成交 反遭業主控告 大律師指買家犯3大錯誤
樓市動向
8小時前
沙田乙明邨六旬父廚房墮樓亡 警拘兩母子 揭曾為升學開支爭吵拉扯
00:48
沙田乙明邨六旬父廚房墮樓亡 警拘兩母子 揭曾為升學開支爭吵拉扯
突發
3小時前
黎明佛山開騷妻女罕現身 8歲愛女超投入一特徵同老竇如餅印 妻子阿Wing零表情惹關注
黎明佛山開騷妻女罕現身 8歲愛女超投入一特徵同老竇如餅印 妻子阿Wing零表情惹關注
影視圈
22小時前
馬浚偉履新衍生集團副主席  公開巨型辦公室優越環境  巨窗盡覽無敵山景擁私人咖啡角落
馬浚偉履新衍生集團副主席  公開巨型辦公室優越環境  巨窗盡覽無敵山景擁私人咖啡角落
影視圈
20小時前
大埔巴希雅海灣重慶燒烤易手！ 老闆慘呻單日僅賺$800   網民歸咎2大死因勸新場主借鑑
大埔巴希雅海灣重慶燒烤易手！ 老闆慘呻單日僅賺$800   網民歸咎2大死因勸新場主借鑑
飲食
21小時前
陳慧琳全家福激罕曝光 14歲細仔「小籠包」身高超越媽咪 仙氣天后全家最矮似家姐多啲
陳慧琳全家福激罕曝光 14歲細仔「小籠包」身高超越媽咪 仙氣天后全家最矮似家姐多啲
影視圈
4小時前
「好Ｘ恐怖！」紅雨強襲坪輋 紋身港女斷電崩潰直擊屋企變汪洋 網民驚見「浮屍」嚇破膽｜Juicy叮
「好Ｘ恐怖！」紅雨強襲坪輋 紋身港女斷電崩潰直擊屋企變汪洋 網民驚見「浮屍」嚇破膽｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
北區大暴雨｜粉嶺坪輋村港男帶隊「游水」50米返屋企 「當時係好大雨呀，浸到上心口嗰隻」｜Juicy叮
北區大暴雨｜粉嶺坪輋村港男帶隊「游水」50米返屋企 「當時係好大雨呀，浸到上心口嗰隻」｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
港漂小紅書教9招「完美偽裝香港人」惹議 來港4年總結「扮港人」精髓 網民睇到一點急叫停：做咗即刻玩完｜Juicy叮
港漂小紅書教9招「完美偽裝香港人」惹議 來港4年總結「扮港人」精髓 網民睇到一點急叫停：做咗即刻玩完｜Juicy叮
時事熱話
2026-05-20 14:06 HKT
瑞士20歲女擁6萬張Pokémon卡總值逾5億港元 破世界紀錄
即時國際
7小時前