歐霸│貝安迪亞1球1助攻做維拉功臣 關鍵靠食粥 有助入選阿根廷踢世盃

阿士東維拉在周三歐霸決賽3:0大勝弗賴堡，鋒將貝安迪亞(Emiliano Buendia)居功至偉，貢獻1入球1助攻。此子透露自己表現和狀態出色的關鍵，是營養師在早餐時準備了粥，享受後充滿能量。而這名29歲鋒將入選了阿根廷的世界盃初選名單，今仗的演出有助他進入決選名單。

貝安迪亞：多得營養師的粥

貝安迪亞於上半場補時階段，在禁區頂偏右位置左腳燙射死球入網，助維拉帶著兩球的優勢返回更衣室。換邊後他再於左路發難，傳中造就摩根羅渣士近門射入，成為球隊大勝3球的功臣。此子賽後將功勞歸於營養師和他準備的粥：「功勞全歸營養師，他早餐給我準備了粥。我在入球前發展自己處於一個不錯的位置。當我觀察周圍時，發現我有時間把球控下來，轉身，然後我決定射門。這是我一直練習的東西，當然我對自己的雙腳都有信心。」

有助入選阿根廷世盃大軍名單

而此子過去是阿根廷的邊緣國腳，僅得2頂喼帽，首頂於2022年取得，第2次是在去年11月，幸好仍順利入選阿根廷的55人世盃初選名單。他憑本季所有比賽收錄11球9助攻，包括歐霸4強次回合和今仗都交出1球1助攻的出色表現，有助進入決賽名單，參加美加墨世界盃。