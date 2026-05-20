英冠｜「間諜門」東窗事發！ 修咸頓遭逐出附加賽 各界齊撐重罰：罪有應得
更新時間：16:38 2026-05-20 HKT
發佈時間：16:38 2026-05-20 HKT
發佈時間：16:38 2026-05-20 HKT
英格蘭球壇爆出驚天「間諜」醜聞！英格蘭聯賽會（EFL）宣佈修咸頓因承認在本賽季對三支聯賽對手進行偷拍及刺探軍情，被正式褫奪英冠升班附加賽資格。這支南部球隊來季將繼續留在英冠作賽，更要面臨未開咧先扣4分的嚴厲處分。對於這項重罰，多位球壇名宿均拍手稱快，認為是維護足球廉潔的必要之舉。
名宿齊撐EFL重罰 羅賓遜：他們付出了沉重代價
對於EFL的鐵腕手段，前英格蘭國家隊門將保羅羅賓遜（Paul Robinson）大表讚賞，認為此舉有力地保護了比賽的公平性：「我挺喜歡這個判決。這就像一個頑皮的小孩，如果你承認了做過三、四件事，那你顯然已經做過七、八次，而且全部被抓到了。比賽的廉潔是重中之重。」
羅賓遜續指：「這不是他們第一次這樣做。他們伸出了貪婪之手，最終付出了沉重代價。這是一個強而有力的懲罰。」
前阿仙奴後衛厄遜（Matt Upson）亦認同EFL必須殺一儆百：「如果要為行為定下標準，既然有法規就必須執行，這正是規例存在的意義。從聲明來看，他們絕對是證據確鑿、罪有應得。」
修咸頓名宿痛心：球會毫無辯駁理據
看著舊東家蒙羞，前修咸頓中場泰森（Jo Tessem）坦言感到極度痛心，並直指球會「站不住腳」。他說：「我無言以對，對於球會竟然要淪落到用這種手段來獲取情報，我感到非常失望。對修咸頓足球會來說，這是極度悲傷的一天。我們有規則，就必須遵守。我們因為不守規矩而受到了嚴厲的懲罰，也許足球界正需要定下這些規則並嚴厲執行，才能讓人們安份守己。很明顯，當你承認自己做過三次這種事時，你已經毫無理據去為自己辯駁了。」
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