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英冠｜「間諜門」東窗事發！ 修咸頓遭逐出附加賽 各界齊撐重罰：罪有應得

足球世界
更新時間：16:38 2026-05-20 HKT
發佈時間：16:38 2026-05-20 HKT

英格蘭球壇爆出驚天「間諜」醜聞！英格蘭聯賽會（EFL）宣佈修咸頓因承認在本賽季對三支聯賽對手進行偷拍及刺探軍情，被正式褫奪英冠升班附加賽資格。這支南部球隊來季將繼續留在英冠作賽，更要面臨未開咧先扣4分的嚴厲處分。對於這項重罰，多位球壇名宿均拍手稱快，認為是維護足球廉潔的必要之舉。

英格蘭聯賽會就修咸頓因承認在本賽季對三支聯賽對手進行偷拍及刺探軍情，被正式褫奪英冠升班附加賽資格。路透社
英格蘭聯賽會就修咸頓因承認在本賽季對三支聯賽對手進行偷拍及刺探軍情，被正式褫奪英冠升班附加賽資格。路透社

名宿齊撐EFL重罰 羅賓遜：他們付出了沉重代價


對於EFL的鐵腕手段，前英格蘭國家隊門將保羅羅賓遜（Paul Robinson）大表讚賞，認為此舉有力地保護了比賽的公平性：「我挺喜歡這個判決。這就像一個頑皮的小孩，如果你承認了做過三、四件事，那你顯然已經做過七、八次，而且全部被抓到了。比賽的廉潔是重中之重。」

前英格蘭國家隊門將保羅羅賓遜認為此舉有力地保護了比賽的公平性。法新社
前英格蘭國家隊門將保羅羅賓遜認為此舉有力地保護了比賽的公平性。法新社

羅賓遜續指：「這不是他們第一次這樣做。他們伸出了貪婪之手，最終付出了沉重代價。這是一個強而有力的懲罰。」
前阿仙奴後衛厄遜（Matt Upson）亦認同EFL必須殺一儆百：「如果要為行為定下標準，既然有法規就必須執行，這正是規例存在的意義。從聲明來看，他們絕對是證據確鑿、罪有應得。」

修咸頓承認在本賽季對三支聯賽對手進行偷拍及刺探軍情，被正式褫奪英冠升班附加賽資格。社交媒體Facebook截圖
修咸頓承認在本賽季對三支聯賽對手進行偷拍及刺探軍情，被正式褫奪英冠升班附加賽資格。社交媒體Facebook截圖

修咸頓名宿痛心：球會毫無辯駁理據


看著舊東家蒙羞，前修咸頓中場泰森（Jo Tessem）坦言感到極度痛心，並直指球會「站不住腳」。他說：「我無言以對，對於球會竟然要淪落到用這種手段來獲取情報，我感到非常失望。對修咸頓足球會來說，這是極度悲傷的一天。我們有規則，就必須遵守。我們因為不守規矩而受到了嚴厲的懲罰，也許足球界正需要定下這些規則並嚴厲執行，才能讓人們安份守己。很明顯，當你承認自己做過三次這種事時，你已經毫無理據去為自己辯駁了。」

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