Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界盃2026│傳卡斯米路說服安察洛堤選尼馬 承諾會「管好」他唔會出事

足球世界
更新時間：16:25 2026-05-20 HKT
發佈時間：16:25 2026-05-20 HKT

巴西國家隊近日公布世界盃大軍名單，尼馬(Neymar)入選成為熱議。西班牙《每日體育報》透露，森巴軍團教練安察洛堤原本無意徵召尼馬，只是卡斯米路、丹尼路雷斯、馬昆奴斯哥利亞等老將要求安帥揀選他，並承諾會在決賽周期間「看管」他，保證不會出任何事端，安帥逐以平衡更衣室的方向考驗，讓此子第4度出戰世界盃。

卡斯米路保證會「看管」好尼馬。美聯社
卡斯米路保證會「看管」好尼馬。美聯社

卡斯米路出手 要求安察洛堤選尼馬

《每日體育報》引述知情人士的消息，安察洛堤的計劃內一直沒有尼馬，認為他體能和狀態一直未達標，加上其效力的山度士管理混亂，任何層面都沒有徵召的理由。然而在選兵前的關鍵時刻，巴西隊3位老將卡斯米路、右閘丹尼路雷斯和左閘阿歷斯辛度出手，希望安帥帶他前往美國，並指出尼馬可以為球隊帶來的原素。3人在出道初期與尼馬合作，關係親密。

尼馬表示得知可以第4次出戰世盃後，心情激動連哭數小時。法新社
尼馬表示得知可以第4次出戰世盃後，心情激動連哭數小時。法新社

保證會「看管」好尼馬

同時森巴軍團中多位中堅份子，包括翼鋒拉芬夏比洛尼和中堅馬昆奴斯哥利亞，亦直接找安察洛堤，表達想尼馬入選的想法。各人更向安與保證，會在決賽周期間「看管」好尼馬，保證不會出任何事端。安帥在眾人的要求下，考慮到卡斯米路、丹尼路和辛度正是維持更衣室和諧的最主要人物，經分析後為了平衝更衣室的情況，決定跟從各人的想法，徵召尼馬入隊。

尼馬入選後連哭數小時

而尼馬亦表示得知可以第4次出戰世盃後，心情激動：「我哭了好幾個小時。走到這一步不容易，當你的名字被念出來之後，你會明白克服的一切，承受所有付出，都是值得的。」

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
連ATM card都無！75歲長者竟被銀行連開3張信用卡 仔女怒斥：防騙仲要防銀行？｜Juicy叮
連ATM card都無！75歲長者竟被銀行連開3張信用卡 仔女怒斥：防騙仲要防銀行？｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
港男搭高鐵商務座上廣州 ¥209包一餐+免費小食 大讚：豪華如飛機 惟網民1點認為不值得
港男搭高鐵商務座上廣州 ¥209包一餐+免費小食 大讚：豪華如飛機 惟網民1點認為不值得
旅遊
21小時前
特區護照受影響？︱泰國決定取消60天免簽待遇 93國家或地區縮短至30日
01:08
特區護照受影響？︱泰國決定取消60天免簽待遇 93國家或地區縮短至30日
即時國際
21小時前
佳宝超市再減價！全場貨品無門檻一律8折 全線分店一連4日有得減
佳宝超市再減價！全場貨品無門檻一律8折 全線分店一連4日有得減
生活百科
4小時前
永東巴士限時半價！跨境直通巴$28起直達深圳/澳門/廣州/珠海 加碼送按摩套票
永東巴士限時半價！跨境直通巴$28起直達深圳/澳門/廣州/珠海 加碼送按摩套票
旅遊
23小時前
何伯何太互毆案，何伯認以摺刀襲何太。資料圖片
01:59
何伯認以摺刀刺何太 稱何太要離婚改嫁走佬 「激氣就攞刀插佢」
社會
6小時前
陳美齡與胞姐陳曦齡同框凍齡力驚人 揭名醫二姐顯赫背景 曾遭霸凌痛心父逝成遺憾
陳美齡與胞姐陳曦齡同框凍齡力驚人 揭名醫二姐顯赫背景 曾遭霸凌痛心父逝成遺憾
影視圈
7小時前
富貴前港姐周美鳳爆化療痛苦細節 一針標靶藥索價20萬 首公開掉髮光頭病容：只能苦中作樂
富貴前港姐周美鳳爆化療痛苦細節 一針標靶藥索價20萬 首公開掉髮光頭病容：只能苦中作樂
影視圈
6小時前
楊思琦後悔當年太蠢認愛李泳豪：冇人讚過我好 罕談與吳帥生女經過 堅拒曝光老公身份
楊思琦後悔當年太蠢認愛李泳豪：冇人讚過我好 罕談與吳帥生女經過 堅拒曝光老公身份
影視圈
2026-05-19 13:00 HKT
張東周宣佈退出娛樂圈 曾演韓劇《學校2017》 遭黑客勒索欠40億韓元巨債 連累家人賣樓
張東周宣佈退出娛樂圈 曾演韓劇《學校2017》 遭黑客勒索欠40億韓元巨債 連累家人賣樓
影視圈
18小時前