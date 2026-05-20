世界盃2026│傳卡斯米路說服安察洛堤選尼馬 承諾會「管好」他唔會出事

巴西國家隊近日公布世界盃大軍名單，尼馬(Neymar)入選成為熱議。西班牙《每日體育報》透露，森巴軍團教練安察洛堤原本無意徵召尼馬，只是卡斯米路、丹尼路雷斯、馬昆奴斯哥利亞等老將要求安帥揀選他，並承諾會在決賽周期間「看管」他，保證不會出任何事端，安帥逐以平衡更衣室的方向考驗，讓此子第4度出戰世界盃。

卡斯米路保證會「看管」好尼馬。美聯社

卡斯米路出手 要求安察洛堤選尼馬

《每日體育報》引述知情人士的消息，安察洛堤的計劃內一直沒有尼馬，認為他體能和狀態一直未達標，加上其效力的山度士管理混亂，任何層面都沒有徵召的理由。然而在選兵前的關鍵時刻，巴西隊3位老將卡斯米路、右閘丹尼路雷斯和左閘阿歷斯辛度出手，希望安帥帶他前往美國，並指出尼馬可以為球隊帶來的原素。3人在出道初期與尼馬合作，關係親密。

尼馬表示得知可以第4次出戰世盃後，心情激動連哭數小時。法新社

保證會「看管」好尼馬

同時森巴軍團中多位中堅份子，包括翼鋒拉芬夏比洛尼和中堅馬昆奴斯哥利亞，亦直接找安察洛堤，表達想尼馬入選的想法。各人更向安與保證，會在決賽周期間「看管」好尼馬，保證不會出任何事端。安帥在眾人的要求下，考慮到卡斯米路、丹尼路和辛度正是維持更衣室和諧的最主要人物，經分析後為了平衝更衣室的情況，決定跟從各人的想法，徵召尼馬入隊。

尼馬入選後連哭數小時

而尼馬亦表示得知可以第4次出戰世盃後，心情激動：「我哭了好幾個小時。走到這一步不容易，當你的名字被念出來之後，你會明白克服的一切，承受所有付出，都是值得的。」