英超｜阿迪達騎呢奇招改造阿仙奴 花7年建立贏波文化

苦等22年，曾經的「伴娘」終於成為真正的主角，阿仙奴再次君臨英超！領隊阿迪達（Mikel Arteta）執教近7年來，花盡心思改造球隊文化。從在訓練場播放《You'll Never Walk Alone》抗壓、養狗仔「Win」氹球員，甚至請扒手給球員上「防範課」，這些曾被外界嘲笑的「騎呢」招數，如今都成為了帶領兵工廠登上英超王座的奇兵妙計。

「信念（Belief）、勇敢（Brave）、質素（Quality）」成為阿仙奴新標語。法新社

訓練基地黑影獎盃 終獲點亮



阿迪達上任後，在訓練基地大刀闊斧進行改革，其中一項最引人注目的，是安裝了一個英超冠軍獎盃的黑色剪影。球員每天抵達基地都會經過它，前體育總監伊度（Edu）帶新兵參觀時總會說：「我們遲早會讓它閃閃發光。」如今，這個承諾終於兌現，這個剪影獎盃將被正式點亮，標誌著阿仙奴成功將英超錦標帶回北倫敦。

連續三季屈居亞軍，阿仙奴今季承受著巨大的壓力，如今終迎來美滿結局，若下周能在歐聯決賽擊敗巴黎聖日耳門，更將成就一個歷史性的賽季。

豪花2.5億鎊擴軍 廢除階級制激發鬥志



奪冠的基石早在去年夏天已經打好。新任體育總監比達（Andrea Berta）汲取了過往因傷兵潮導致爭標失敗的教訓，大灑2.5億英鎊（約26.2億港元）引進8名新兵，重點收購具備良好體能紀錄的球員，大幅加強陣容深度。

更關鍵的是，阿迪達大膽廢除了球會內部以往按球員地位劃分的「三級制」（tier system）。他銳意打造一個更具競爭性的團隊，讓所有球員必須為正選位置拼搏。



團建活動增凝聚力 宗教與遊戲成紐帶



為了化解競爭可能帶來的摩擦，球員在場外積極培養感情。隊長馬田奧迪加特（Martin Odegaard）與隊友賓韋特、基斯甸洛加特、夏維斯和李安度杜沙特常相約打高爾夫球；基地的桑拿房更成為球員放鬆和賽後檢討的熱門地點。

宗教力量亦是團結球隊的重要元素，新兵伊比爾治伊斯（Eberechi Eze）等基督徒球員會在賽前帶領祈禱。而在頻密的作客旅程中，球員則靠玩西班牙桌上遊戲「Parchis」來消磨時間及增進友誼。



全新標語「BBQ」 激勵球員信念



訓練基地的標語亦煥然一新。阿迪達熱愛與職球員舉行BBQ大會，但他今季將「BBQ」賦予了全新意義：「信念（Belief）、勇敢（Brave）、質素（Quality）」。而保留下來的「靠死球贏波」（Win the game with set-pieces）標語，亦印證了死球教練祖華（Nicolas Jover）的功力，他在賽程頻密下，甚至利用影片來教授新的死球戰術。



此外，前曼聯後衛軒斯（Gabriel Heinze）的加盟亦為教練團注入新動力。他與阿迪達相識逾20年，其勤奮的職業態度和激勵人心的演說，深深影響了阿仙奴的防線。

