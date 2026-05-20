Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜阿迪達騎呢奇招改造阿仙奴 花7年建立贏波文化

足球世界
更新時間：13:23 2026-05-20 HKT
發佈時間：13:23 2026-05-20 HKT

苦等22年，曾經的「伴娘」終於成為真正的主角，阿仙奴再次君臨英超！領隊阿迪達（Mikel Arteta）執教近7年來，花盡心思改造球隊文化。從在訓練場播放《You'll Never Walk Alone》抗壓、養狗仔「Win」氹球員，甚至請扒手給球員上「防範課」，這些曾被外界嘲笑的「騎呢」招數，如今都成為了帶領兵工廠登上英超王座的奇兵妙計。

「信念（Belief）、勇敢（Brave）、質素（Quality）」成為阿仙奴新標語。法新社
「信念（Belief）、勇敢（Brave）、質素（Quality）」成為阿仙奴新標語。法新社

訓練基地黑影獎盃 終獲點亮


阿迪達上任後，在訓練基地大刀闊斧進行改革，其中一項最引人注目的，是安裝了一個英超冠軍獎盃的黑色剪影。球員每天抵達基地都會經過它，前體育總監伊度（Edu）帶新兵參觀時總會說：「我們遲早會讓它閃閃發光。」如今，這個承諾終於兌現，這個剪影獎盃將被正式點亮，標誌著阿仙奴成功將英超錦標帶回北倫敦。
連續三季屈居亞軍，阿仙奴今季承受著巨大的壓力，如今終迎來美滿結局，若下周能在歐聯決賽擊敗巴黎聖日耳門，更將成就一個歷史性的賽季。

豪花2.5億鎊擴軍 廢除階級制激發鬥志


奪冠的基石早在去年夏天已經打好。新任體育總監比達（Andrea Berta）汲取了過往因傷兵潮導致爭標失敗的教訓，大灑2.5億英鎊（約26.2億港元）引進8名新兵，重點收購具備良好體能紀錄的球員，大幅加強陣容深度。
更關鍵的是，阿迪達大膽廢除了球會內部以往按球員地位劃分的「三級制」（tier system）。他銳意打造一個更具競爭性的團隊，讓所有球員必須為正選位置拼搏。


團建活動增凝聚力 宗教與遊戲成紐帶


為了化解競爭可能帶來的摩擦，球員在場外積極培養感情。隊長馬田奧迪加特（Martin Odegaard）與隊友賓韋特、基斯甸洛加特、夏維斯和李安度杜沙特常相約打高爾夫球；基地的桑拿房更成為球員放鬆和賽後檢討的熱門地點。
宗教力量亦是團結球隊的重要元素，新兵伊比爾治伊斯（Eberechi Eze）等基督徒球員會在賽前帶領祈禱。而在頻密的作客旅程中，球員則靠玩西班牙桌上遊戲「Parchis」來消磨時間及增進友誼。


全新標語「BBQ」 激勵球員信念


訓練基地的標語亦煥然一新。阿迪達熱愛與職球員舉行BBQ大會，但他今季將「BBQ」賦予了全新意義：「信念（Belief）、勇敢（Brave）、質素（Quality）」。而保留下來的「靠死球贏波」（Win the game with set-pieces）標語，亦印證了死球教練祖華（Nicolas Jover）的功力，他在賽程頻密下，甚至利用影片來教授新的死球戰術。


此外，前曼聯後衛軒斯（Gabriel Heinze）的加盟亦為教練團注入新動力。他與阿迪達相識逾20年，其勤奮的職業態度和激勵人心的演說，深深影響了阿仙奴的防線。
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
特區護照受影響？︱泰國決定取消60天免簽待遇 93國家或地區縮短至30日
01:08
特區護照受影響？︱泰國決定取消60天免簽待遇 93國家或地區縮短至30日
即時國際
18小時前
港男搭高鐵商務座上廣州 ¥209包一餐+免費小食 大讚：豪華如飛機 惟網民1點認為不值得
港男搭高鐵商務座上廣州 ¥209包一餐+免費小食 大讚：豪華如飛機 惟網民1點認為不值得
旅遊
18小時前
楊思琦後悔當年太蠢認愛李泳豪：冇人讚過我好 罕談與吳帥生女經過 堅拒曝光老公身份
楊思琦後悔當年太蠢認愛李泳豪：冇人讚過我好 罕談與吳帥生女經過 堅拒曝光老公身份
影視圈
2026-05-19 13:00 HKT
阮小儀老公真面目曝光 《東周刊》獨家直擊新婚夫婦甜蜜出巡 暖男人夫高大威猛
阮小儀老公真面目曝光 《東周刊》獨家直擊新婚夫婦甜蜜出巡 暖男人夫高大威猛
即時娛樂
2026-05-19 10:00 HKT
連ATM card都無！75歲長者竟被銀行連開3張信用卡 仔女怒斥：防騙仲要防銀行？｜Juicy叮
連ATM card都無！75歲長者竟被銀行連開3張信用卡 仔女怒斥：防騙仲要防銀行？｜Juicy叮
時事熱話
2小時前
永東巴士限時半價！跨境直通巴$28起直達深圳/澳門/廣州/珠海 加碼送按摩套票
永東巴士限時半價！跨境直通巴$28起直達深圳/澳門/廣州/珠海 加碼送按摩套票
旅遊
20小時前
港姐冠軍黃嘉雯懶理走光最緊要靚  吊帶緊身背心奇峰凸出  富貴馬主住紅磡半億豪宅
港姐冠軍黃嘉雯懶理走光最緊要靚  吊帶緊身背心奇峰凸出  富貴馬主住紅磡半億豪宅
影視圈
16小時前
內地女港鐵疑逃票「吊靴鬼」黐實過閘 霸氣港女「一個動作」死守防線 結局極度舒適｜Juicy叮
內地女港鐵疑逃票「吊靴鬼」黐實過閘 霸氣港女「一個動作」死守防線 結局極度舒適｜Juicy叮
時事熱話
2026-05-19 13:44 HKT
六合彩︱頭獎3900萬攪珠結果出爐 即睇幸福兒係咪你！
社會
16小時前
有種驚嚇叫鄰居又淘寶！隔離屋淘「這家電」惹公審 網民看相嚇瘋：計時炸彈 專家拆解真正風險｜Juicy叮
有種驚嚇叫鄰居又淘寶！隔離屋淘「這家電」惹公審 網民看相嚇瘋：計時炸彈 專家拆解真正風險｜Juicy叮
時事熱話
18小時前