英超│艾寧夏蘭特入波重奪金靴在望 失望讓阿仙奴奪冠 「見奧迪加特捧盃好痛苦」

曼城射手艾寧夏蘭特在周二英超作客般尼茅夫時完場前破網，收錄本季聯賽第27個入球，尚餘一輪下在射手榜榜首有5球領先優勢，重奪金靴獎在望。然而球隊賽和1:1，讓榜首阿仙奴提早一輪封王，此子矢言見到挪威國家隊友、槍手隊長馬田奧迪加特捧起聯賽獎盃很痛苦，但作為挪威人還是要祝賀他。

射手榜領先5球 重奪金靴在望

艾寧夏蘭特今場補時5分鐘建功，連續5場聯賽為曼城出場都入1球，將本季英超總入球數增至27球，繼續在射手榜遙遙領放。賓福特中鋒伊戈泰亞高以22球居次席，在尚餘一輪下夏蘭特大有機會取得金靴獎，第3度成為英超最佳射手，並時隔一年重獲這榮譽，上季金靴射主為29球的利物浦鋒將穆罕默德沙拿。

痛苦見到奧迪加特捧盃 仍祝福他

雖然重奪金靴在望，但此子矢言失落英超冠軍非常失望：「現時情緒很失落，這樣的結果無法讓人滿意。」其挪威國家隊隊友馬田奧迪加特在周日英超煞科戰，將會以隊長身份帶領阿仙奴高舉獎盃，他表示感到很痛苦：「真的很痛苦，看到他捧盃，心裡有點不好受。但我要視賀他，他配得上這個冠軍，看到一個挪威人贏得英超錦標，感覺太好了。」