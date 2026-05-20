英超｜阿仙奴訓練基地睇直播 瘋狂慶祝 22年首奪英超冠軍

等了足足22年，阿仙奴終於再次品嚐到英超冠軍的滋味！在周一擊敗般尼後，「兵工廠」已將爭標主動權握在手中。周二領隊阿迪達（Mikel Arteta）特意安排全隊球員齊集高尼（Colney）訓練基地，一同觀看競爭對手曼城作客般尼茅夫的賽事。結果曼城爆冷僅以1:1賽和對手，阿仙奴大軍隨即陷入瘋狂慶祝，正式宣告重奪失落多年的英超錦標！

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Party on the streets of north London 🕺 pic.twitter.com/JtWl6fjOMf — Arsenal (@Arsenal) May 19, 2026

曼城失分送大禮 眾將更衣室起哄

曼城今仗作客般尼茅夫非勝不可，但在先落後下最終只能逼和1:1，令兵工廠可提早一輪奪得英超錦標。當球證吹響完場哨聲的一刻，阿仙奴更衣室內頓時爆發出震耳欲聾的歡呼聲。從網上流傳的片段可見，一眾阿仙奴球星興奮得四處跳躍、互相擁抱。布卡約沙卡（Bukayo Saka）與加比爾馬加希斯（Gabriel）激動地互捉衣領，卡拉費奧利（Riccardo Calafiori）更差點將威廉沙列巴（William Saliba）整個人舉起！後衛祖利安添巴（Jurrien Timber）甚至分享了一段球會職員（疑似是體育總監Andrea Berta）在球員上方「玩人體衝浪」（crowd-surfing）的瘋狂畫面。

賴斯IG霸氣宣言 加比爾喜極而泣

今季表現八面玲瓏的防中迪格蘭賴斯（Declan Rice），隨即在Instagram上載了與隊友們在更衣室內咧嘴大笑的合照，並霸氣地寫道：「我一早就同大家講過啦(攞冠軍)，完成任務！」。前車路士球星柏圖（Alexandre Pato）及流行歌手Jess Glynne亦有留言祝賀。巴西中堅加比爾更被拍到激動得喜極而泣，急不及待地打電話給妻子分享喜悅。

名宿球迷街頭狂歡

不單是球員，一眾「廠迷」及名宿亦陷入瘋狂。62歲的名宿伊恩胡禮（Ian Wright）在街頭與球迷一同開香檳慶祝，場面熱鬧非常，甚至連手抱嬰兒的球迷也沉浸在這片歡樂氣氛中。