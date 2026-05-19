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英超｜大衛拉耶英超19場不失球 被阿迪達盛讚是阿仙奴無名英雄

足球世界
更新時間：14:55 2026-05-19 HKT
發佈時間：14:55 2026-05-19 HKT

阿仙奴今季在英超爭標路上一路高歌，防守穩健成為關鍵，而門將大衛拉耶（David Raya）更是功不可沒，今季英超已累積19場不失球。領隊阿迪達（Mikel Arteta）在周一賽後記招公開讚揚這位西班牙門將，指其在訓練場上的表現「出類拔萃」，更揭露了拉耶在輝煌成就背後，鮮為球迷所知的刻苦與職業態度。

大衛拉耶英超19場不失球。美聯社
大衛拉耶英超19場不失球。美聯社

訓練場上超額完成獲阿迪達最高肯定


眾所周知，阿迪達對球員的要求極高，「100%投入」只是最低要求。因此，當大衛拉耶被阿迪達點名讚揚其訓練量和投入程度時，顯得別具分量。阿迪達感嘆道：「他的旅程令人難以置信，他的成熟方式，以及他贏得這一切的方式，都非常了不起。」


雖然外界常認為拉耶天生具備優秀的出擊和傳球天賦，但阿迪達強調，大衛拉耶之所以能成為現今世界最佳門將之一，全因他在職涯中不斷磨練與付出。在阿仙奴這種「孤注一擲」的文化中，拉耶完美契合了球隊的體系，他的自我要求極高，甚至超越了教練團的預期。


將批評聲音轉化成動力


拉耶加盟初期曾面臨不少質疑，尤其是前正選門將蘭斯達爾（Aaron Ramsdale）支持者的輿論壓力。然而，性格謙遜的拉耶選擇無視外界噪音，將其轉化為前進的動力。這種沉穩的心態和追求卓越的野心，正是阿仙奴在英超爭冠壓力下最需要的特質。


奪金手套不居功


連同今仗大衛拉耶已累積19場聯賽不失球，提前鎖定了今季英超的「金手套獎」，他並未邀功，反而強調防守是全隊的集體努力。他說：「我為我們整體的比賽和防守方式感到自豪，當然也為自己感到自豪。我想盡可能幫助球隊，但如果沒有這些隊友，我一個人是做不到的。從賽季開始，我們就展現了強悍的防守韌性，每個人都渴望不給對手太多機會，這種團結一致的心態是我們的成功基石。」拉耶指出，由於球隊很多比賽僅以一球致勝，保持不失球讓贏波變得相對容易。
 

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