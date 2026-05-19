英超｜曼城投下震撼彈！ 傳哥迪奧拿煞科戰後離隊 昔日副手馬列斯卡勢接掌帥印
更新時間：12:56 2026-05-19 HKT
發佈時間：12:56 2026-05-19 HKT
發佈時間：12:56 2026-05-19 HKT
英超爭標進入最後直路之際，曼城陣營卻傳出震撼球壇的重磅消息！據英國《太陽報》披露，帶領「藍月亮」開創盛世的傳奇教頭哥迪奧拿（Pep Guardiola），將會在周日對陣阿士東維拉的英超煞科戰後正式卸任，結束其在伊蒂哈德球場長達10年的輝煌執教生涯。據悉，前車路士主帥、曾任哥帥副手的馬列斯卡（Enzo Maresca）已接近達成協議，將於來季接掌球隊。
傳會方已通知贊助商
自2016年從拜仁慕尼黑加盟以來，哥迪奧拿已為曼城贏得6座英超冠軍、3次足總盃、5次聯賽盃，並在2022/23賽季歷史性地完成「三冠王」偉業，首奪歐聯錦標。儘管哥帥的合約原本還有最後一年，但這位55歲的戰術大師已決定提早「掛印」。
開篷巴士巡遊送別
消息指，曼城已開始通知各贊助商有關即將宣布哥帥離任的消息，預計官方聲明會在周日煞科戰後發布。緊接在周一下午4時，球會將於曼徹斯特北區（Northern Quarter）至伊蒂哈德球場一帶，為哥帥舉行盛大的開篷巴士巡遊，以慶祝及感謝他這些年來穿上天藍色戰衣所作出的偉大貢獻。
至於接任人選，雖然曾傳出高柏尼（Vincent Kompany）、加士拿（Oliver Glasner）及安歷基（Luis Enrique）等名字，但最終由熟悉曼城體系的舊部馬列斯卡脫穎而出，勢將帶領球隊邁向新一頁。
盼奇蹟逆轉阿仙奴完美告別
這個突如其來的消息，無疑為曼城今季的爭標直路增添了更多戲劇性與壓力。目前曼城在少踢一場的情況下落後榜首的阿仙奴5分，若要在哥帥的「最後一舞」中奇蹟奪得第7座英超錦標，除了要在今晚擊敗般尼茅夫及周日力挫維拉外，還必須寄望阿仙奴在煞科戰敗給水晶宮。
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2026-05-18 08:00 HKT