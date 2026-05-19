英超｜曼城投下震撼彈！ 傳哥迪奧拿煞科戰後離隊 昔日副手馬列斯卡勢接掌帥印

英超爭標進入最後直路之際，曼城陣營卻傳出震撼球壇的重磅消息！據英國《太陽報》披露，帶領「藍月亮」開創盛世的傳奇教頭哥迪奧拿（Pep Guardiola），將會在周日對陣阿士東維拉的英超煞科戰後正式卸任，結束其在伊蒂哈德球場長達10年的輝煌執教生涯。據悉，前車路士主帥、曾任哥帥副手的馬列斯卡（Enzo Maresca）已接近達成協議，將於來季接掌球隊。

傳會方已通知贊助商



自2016年從拜仁慕尼黑加盟以來，哥迪奧拿已為曼城贏得6座英超冠軍、3次足總盃、5次聯賽盃，並在2022/23賽季歷史性地完成「三冠王」偉業，首奪歐聯錦標。儘管哥帥的合約原本還有最後一年，但這位55歲的戰術大師已決定提早「掛印」。

傳哥迪奧拿將會在周日對陣阿士東維拉的英超煞科戰後正式卸任後離隊。美聯社



開篷巴士巡遊送別



消息指，曼城已開始通知各贊助商有關即將宣布哥帥離任的消息，預計官方聲明會在周日煞科戰後發布。緊接在周一下午4時，球會將於曼徹斯特北區（Northern Quarter）至伊蒂哈德球場一帶，為哥帥舉行盛大的開篷巴士巡遊，以慶祝及感謝他這些年來穿上天藍色戰衣所作出的偉大貢獻。



至於接任人選，雖然曾傳出高柏尼（Vincent Kompany）、加士拿（Oliver Glasner）及安歷基（Luis Enrique）等名字，但最終由熟悉曼城體系的舊部馬列斯卡脫穎而出，勢將帶領球隊邁向新一頁。

馬列斯卡勢接掌曼城。法新社

盼奇蹟逆轉阿仙奴完美告別

這個突如其來的消息，無疑為曼城今季的爭標直路增添了更多戲劇性與壓力。目前曼城在少踢一場的情況下落後榜首的阿仙奴5分，若要在哥帥的「最後一舞」中奇蹟奪得第7座英超錦標，除了要在今晚擊敗般尼茅夫及周日力挫維拉外，還必須寄望阿仙奴在煞科戰敗給水晶宮。

