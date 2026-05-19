英超｜前英超球證炮轟VAR失職 直指夏維斯粗野攔截應領紅
更新時間：12:20 2026-05-19 HKT
發佈時間：12:20 2026-05-19 HKT
發佈時間：12:20 2026-05-19 HKT
周一英超為阿仙奴頂入致勝球的德國前鋒夏維斯（Kai Havertz），在下半場一次粗野攔截僅被罰黃牌，引發巨大爭議。前英超著名球證夏斯利（Mark Halsey）賽後直指，夏維斯的動作極具危險性，理應被直接出示紅牌驅逐離場，並強烈批評VAR沒有介入是嚴重的失職。
從後飛剷踢中小腿只領黃牌
事發於比賽的67分鐘，夏維斯在一次拼搶中，從後飛剷般尼中場烏高祖克胡（Lesley Ugochukwu）。當值球證泰亞尼（Paul Tierney）判定這是一次「魯莽」的犯規，僅向該名德國國腳出示黃牌警告。令人意外的是，負責VAR的球證貝爾（James Bell）亦未有建議泰亞尼到場邊的螢幕重看事發片段，令夏維斯逃過一劫。
夏斯利指絕對是紅牌動作
曾在1999至2013年間於英超執法的名球證夏斯利，對這個判決感到非常不滿。他引用球例第12條作出詳細分析：「一個粗心大意的攔截只會判罰罰球；魯莽的攔截是罰球加黃牌；而使用過度力量、危及球員安全的攔截，則必須是紅牌。泰亞尼認為這只是魯莽，但當你仔細看夏維斯的動作，這是一個非常糟糕的攔截。他整個人飛剷過去，從後踢中般尼球員小腿較高的位置。無論是從前面、側面還是後面，只要危及對手安全的雙腳或單腳攔截，都必須以紅牌懲處。我對VAR沒有建議球證重看片段感到非常驚訝，因為這完全符合紅牌的標準。」
嘆執法欠一致性
夏斯利更藉此事件，批評今季英超執法尺度不一的老毛病：「今季我們已經多次看到球員因為類似的動作被逐離場。所以再一次，我們在犯規判罰上看到了不一致。有關當局必須針對犯規、手球及禁區內十二碼的判決一致性採取行動。希望他們能在今夏休季期間好好檢討並改善這個問題。」
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2026-05-18 08:00 HKT