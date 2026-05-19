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英超｜前英超球證炮轟VAR失職 直指夏維斯粗野攔截應領紅

足球世界
更新時間：12:20 2026-05-19 HKT
發佈時間：12:20 2026-05-19 HKT

周一英超為阿仙奴頂入致勝球的德國前鋒夏維斯（Kai Havertz），在下半場一次粗野攔截僅被罰黃牌，引發巨大爭議。前英超著名球證夏斯利（Mark Halsey）賽後直指，夏維斯的動作極具危險性，理應被直接出示紅牌驅逐離場，並強烈批評VAR沒有介入是嚴重的失職。

前英超著名球證夏斯利理指出夏維斯應被直接出示紅牌驅逐離場，並強烈批評VAR沒有介入是嚴重的失職。 法新社
前英超著名球證夏斯利理指出夏維斯應被直接出示紅牌驅逐離場，並強烈批評VAR沒有介入是嚴重的失職。 法新社

從後飛剷踢中小腿只領黃牌


事發於比賽的67分鐘，夏維斯在一次拼搶中，從後飛剷般尼中場烏高祖克胡（Lesley Ugochukwu）。當值球證泰亞尼（Paul Tierney）判定這是一次「魯莽」的犯規，僅向該名德國國腳出示黃牌警告。令人意外的是，負責VAR的球證貝爾（James Bell）亦未有建議泰亞尼到場邊的螢幕重看事發片段，令夏維斯逃過一劫。

阿仙奴前鋒夏維斯在下半場一次粗野攔截僅被罰黃牌，引發巨大爭議。X截圖
阿仙奴前鋒夏維斯在下半場一次粗野攔截僅被罰黃牌，引發巨大爭議。X截圖

夏斯利指絕對是紅牌動作


曾在1999至2013年間於英超執法的名球證夏斯利，對這個判決感到非常不滿。他引用球例第12條作出詳細分析：「一個粗心大意的攔截只會判罰罰球；魯莽的攔截是罰球加黃牌；而使用過度力量、危及球員安全的攔截，則必須是紅牌。泰亞尼認為這只是魯莽，但當你仔細看夏維斯的動作，這是一個非常糟糕的攔截。他整個人飛剷過去，從後踢中般尼球員小腿較高的位置。無論是從前面、側面還是後面，只要危及對手安全的雙腳或單腳攔截，都必須以紅牌懲處。我對VAR沒有建議球證重看片段感到非常驚訝，因為這完全符合紅牌的標準。」

阿仙奴頂入致勝球的德國前鋒夏維斯被夏斯利直指應被直接出示紅牌驅逐離場。路透社
阿仙奴頂入致勝球的德國前鋒夏維斯被夏斯利直指應被直接出示紅牌驅逐離場。路透社

嘆執法欠一致性


夏斯利更藉此事件，批評今季英超執法尺度不一的老毛病：「今季我們已經多次看到球員因為類似的動作被逐離場。所以再一次，我們在犯規判罰上看到了不一致。有關當局必須針對犯規、手球及禁區內十二碼的判決一致性採取行動。希望他們能在今夏休季期間好好檢討並改善這個問題。」
 

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