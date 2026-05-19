英超｜阿迪達化身最強般尼茅夫球迷 祈求曼城今晚失分

阿仙奴在周一的英超擊敗般尼，距離自2004年以來的首個英超冠軍僅一步之遙，領隊阿迪達（Mikel Arteta）賽後難掩興奮之情，更笑言自己今晚將會化身為史上最狂熱的般尼茅夫球迷。

今仗阿仙奴雖然只能一球小勝，但阿迪達對球隊上半場的表現讚不絕口，認為是今季踢得最好的足球之一。對於派遣夏維斯正選上陣並收穫致勝入球，阿迪達透露這全憑他的直覺：「我有一種感覺，他必須正選上陣。針對般尼的佈陣，我認為他會讓對手很難應付，而他也證明了這一點。」

此外，阿仙奴再次保持不失球，阿迪達對球員的防守紀律給予極高評價：「每位球員在防守任務中展現出的渴望、他們的行為，以及為彼此付出的方式，都令人驚嘆。」

化身般尼茅夫球迷

阿仙奴目前已經完成了主動權內的工作（近5戰4勝），接下來將取決於今晚曼城作客般尼茅夫的賽果。被問到今晚會否支持般尼茅夫時，阿迪達毫不猶豫地笑說：「我會是他們史上最狂熱的球迷！對於伊拉奧拿（Andoni Iraola）、所有球員和支持般尼茅夫的人來說，我們明天都會全力支持他們。」

不過，這位西班牙少帥坦言，爭冠的壓力已經將他的頭髮數量「測試到極限」。他透露今晚會與家人一起在電視前觀看曼城的比賽，但不知自己能否承受得住：「我不知道我能看多久，我會坐在電視機前，但我真的不知道我能看多少，這就是現實。」

準備最後兩場「決賽」

賽後，阿迪達在球場上向主場球迷發表了激昂的演說。他在記者會上回顧時表示，為球隊和球迷共同創造出的主場氛圍感到無比自豪：「見證我們在這個球場創造的一切真是太不可思議了。現在我們設定了標準，就有責任去維持它。」

對比去季尾篤定只得亞軍時的失落，阿迪達指出今年的情況截然不同。他向球迷發出最後的集結令：「我對他們說的是，我們在施靴斯公園球場（作客水晶宮）見，然後在布達佩斯見，我們還有兩場比賽要踢！」