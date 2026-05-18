西甲｜利雲度夫斯基魯營最後探戈淚灑主場 4年狂轟199球締造傳奇

波蘭神鋒羅拔利雲度夫斯基（Robert Lewandowski）迎來巴塞隆拿生涯的主場絕唱！在周日的西甲聯賽中，巴塞主場以3:1擊敗皇家貝迪斯，不但創下全季主場全勝的歷史新紀錄，全場焦點更落在季後離隊的「羅拔仔」身上。這位效力4年的首席射手在比賽尾段被換出時不禁淚灑球場，賽後更發表感人宣言，直言會永遠將巴塞留在心中。

效力4年巴塞隆拿的利雲度夫斯基在比賽尾段被換出時不禁淚灑球場。路透社

隊友讓出隊長臂章致敬

今仗巴塞以3:1輕鬆取勝，並成為西甲史上首支在38場制賽季中達成主場19戰全勝霸業的球隊（皇家馬德里曾於1985-86賽季在34場制下達成主場全勝）。巴塞為向羅拔利雲度夫斯基致敬，今仗讓他戴上隊長臂章出戰。隊友拉芬夏透露，這是他與朗奴阿拿奧祖（Ronald Araujo）及柏迪（Pedri）共同的決定：「自他(羅拔)加盟以來貢獻良多，這是我們能為他做最起碼的事，能與他共享這時刻是種榮幸。我們都希望能助他取得入球，但最重要的是我們對他的感情。」

激動落淚：永遠將巴塞留在心中

比賽最令人動容的一幕發生在85分鐘，當利雲度夫斯基被換出時，他難掩激動情緒當場落淚，並在比賽末段多次步出後備席向主場球迷揮手致意。

賽後，他向全場球迷深情告別：「對我來說，這是非常激動和艱難的一天。當我來到這裏時，我知道這是一家偉大的球會，但全靠你們的愛，讓這一切變得不可思議。從第一天起我就有家的感覺，我永遠不會忘記你們高呼我名字的時刻。能為這家球會效力是我的榮幸，這4年裏我們經歷了偉大時刻，我感到非常自豪。我向球場道別，但我會永遠將巴塞留在心中。一日巴塞，終身巴塞。」

4年狂轟199球 領軍重奪霸權

回顧2022年，利雲度夫斯基從拜仁慕尼黑加盟時，巴塞已連續3年無緣西甲冠軍，且美斯剛離隊不久。在羅拔的領軍下，巴塞近4年內3度奪得西甲冠軍，並贏得1次西班牙盃及3次西班牙超級盃。

在效力巴塞的192場比賽中，這位波蘭神鋒狂轟驚人的199球（平均每118分鐘入一球），其中西甲佔82球、歐聯23球。下周六西甲煞科戰作客華倫西亞，將是利雲度夫斯基身披巴塞戰衣的最後探戈。