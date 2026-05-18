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港超聯爭標組｜艾華頓4年理文生涯暫告一段落 出走尋覓生涯新挑戰

足球世界
更新時間：09:00 2026-05-18 HKT
發佈時間：09:00 2026-05-18 HKT

理文周日3:2不敵大埔痛失3分，早前已宣佈季尾離隊的艾華頓雖梅開二度，但遺憾未能從贏波作結，賽後受訪感謝球會4年來的信任，並表示自己希望尋找新的挑戰。

34歲的艾華頓效力理文4年並為球隊奪1次聯賽冠軍和聯賽盃冠軍，今戰對大埔先入2球但可惜被大埔反勝，對此他表示：「我很高興今天能進兩球。但是我們無法控制比賽和結果。但我認為每個人都付出了 100% 的努力。但這就是足球。我們必須繼續踢下去。」他亦感謝球隊對他4年以來的信任和球迷的支持，而被問及4年中最難忘的時刻時艾華頓表示：「我真的很享受穿著這件黃色球衣的每一刻，但我認為最難忘的是我們在聯賽中獲得冠軍的時候，我認為這是最重要的，對俱樂部來說也是如此，這是我們贏得最重要的獎盃。」

關於去向艾華頓並未透露太多，僅表示可能會留在香港，他亦表示是希望有新的挑戰：「在足球界，你必須有時做出一些決定。我們永遠不知道是對是錯，但是，我做出了離開這個俱樂部的決定，去嘗試另一個挑戰，足球就是這樣。球員有時會想嘗試一些新的挑戰。」

 

記者/攝影:魏國謙

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