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英超│曼聯通知奧拿拿無需回歸 認為此子唔會安份做二號門將

足球世界
更新時間：18:36 2026-05-16 HKT
發佈時間：18:36 2026-05-16 HKT

今季被曼聯借予土超特拉布宗的門將奧拿拿，借用合約完結後，將於新球季重返紅魔。然而英國《每日郵報》周五報導，曼聯視拿文斯為必然正選，奧拿拿就算回來只會是彌選，但球會覺得他不會安份守己做二號門將，所以已通知他無需回歸。

曼聯唔想奧拿拿回歸 怕影響更衣室

《每日郵報》透露，奧拿拿完成與特拉布宗的借用合約，夏天會返回曼聯，早前有報導指他希望回到紅魔爭取出場機會，並有信心壓過拿文斯成為球會首席門將。然而知情人士透露，拿文斯的正選位置不可撼動，球會覺得奧拿拿的外向性格，不會安份守己做二號門將，到時因出場時間少或會影響隊內和諧，所以已通知他無需歸隊，直接在外等待其他球會的聘約。

或留守土耳其 比錫達斯有興趣

而現時借用奧拿拿的特拉布宗，有意留用他。奧拿拿今季於土耳其越踢越好，最近帶領特拉布宗躋身土耳其盃決賽，只是球會沒有足夠資金買斷他。據報土超另一豪門比錫達斯對他有興趣，有機會在夏天出價洽購。

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