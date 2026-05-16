英超│蘇保斯拉爾「致敬」謝拉特 跣低令利物浦失守 隨時失歐聯席位│有片

謝拉特12年前的「世紀一跣」令利物浦失去英超冠軍，視他為偶像的紅軍中場蘇保斯拉爾，周五英超作客阿士東維拉時重演跣低一幕，導致球隊失第2球，最終輸2:4。這「致敬」一跣更隨時令利物浦失去歐聯席位，悲慘收場。

Ollie is HIM 🫵 pic.twitter.com/VyzGdE7a75 — Aston Villa (@AVFCOfficial) May 15, 2026

蘇保斯拉爾跣低造就屈堅斯入波

視謝拉特為偶像並揀選了其經典8號球衣的蘇保斯拉爾，今場57分鐘以行動「致敬」前者。當時利物浦剛追和1:1不足5分鐘，蘇保斯拉爾在後場接應隊友的界外球時突然跣低，維拉鋒將摩根羅渣士見狀衝前，再傳予禁區內的射手奧尼屈堅斯，後者射入再度領先，紅軍亦因為這失球打擊而輸2:4。

紅軍有機會連第5位都不保

這一跣不單令利物浦全失3分，更隨時失去歐聯席位。他們賽後37輪累積59分排第5，比踢少一場的般尼茅夫多4分，有機會被後者反壓跌落第6位，只能轉戰歐霸。當年謝拉特的「世紀一跣」亦帶來沉重結果，他跣低被車路士鋒將丹巴巴亞把握機會入波，紅軍主場0:2不敵藍獅，正因為這關鍵3分最終只得聯賽第2，以2分之差不敵曼城。

史洛特直言「咁樣失唔夠運」

紅軍主帥史洛特亦指蘇保斯拉爾那一跣不夠運：「那個失球確實欠運。這發生在我們剛剛追和1:1時，球隊追平後更試過射門中柱，感覺勢頭正盛，但以這種方式失丟第2球，加上對方球迷的助威後，維拉才越來越多機會，並且贏下比賽。」