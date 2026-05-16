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英超│阿素迪沙斯回憶車路士時被踢出一隊情況 十足大逃殺每日有人「走」

足球世界
更新時間：07:45 2026-05-16 HKT
發佈時間：07:45 2026-05-16 HKT

阿素迪沙斯(Axel Disasi)在冬季轉會窗以借用身份加盟韋斯咸，結束在車路士被踢出一隊無波可踢的困境。此子近日回憶起上半季於藍獅時的黑暗歲月，直言當時有很多隊友都被踢出大軍，最初他們多人一起在體制外操練，之後逐個離開，越來越少人，他指過程十足大逃殺，每日都有人「走」。

炸彈小組最初近10人

車路士去年夏天瘋狂引援，出現人滿之患，球隊逐將部份冗員踢出大軍，不可與一隊共事和操練，只能在其他的時間練習，這個被稱為炸彈小組的群組，最初近10人，包括阿素迪沙斯、史達寧、大衛科芬拿、祖奧菲歷斯、芝維爾、烏高祖克胡、布查和連拿度域加等。

阿素迪沙斯指炸彈小組的情況，好像大逃殺一樣。法新社
阿素迪沙斯指炸彈小組的情況，好像大逃殺一樣。法新社
阿素迪沙斯指炸彈小組的情況，好像大逃殺一樣。法新社
阿素迪沙斯指炸彈小組的情況，好像大逃殺一樣。法新社
迪沙斯指炸彈小組每日都有人走，越來越少人。法新社
迪沙斯指炸彈小組每日都有人走，越來越少人。法新社

每日有人走 似足大逃殺

阿素迪沙斯回憶當時的情況，指十足大逃殺般，每日都有人走，突然唔見人：「這個炸彈之組的制度，最初很多人。本身有我和史達事，之後加入祖奧菲歷斯、烏高祖克胡、連拿度域加和芝維爾等，我們一起訓練。第二日會有人跑過來問『他去了那裡？哦，他已經找到球隊了﹗』最後只有我和史達寧，我倆就繼續操練。這很像大逃殺般，每日都有人走。」這名法國中堅續指，最初加入「炸彈小組」很迷網，會自我懷疑，是否自己做得不好，而且沒有比賽和訓練的目標，有時會遲起床，飲食習慣亦差。

迪沙斯最終於升季轉會窗離開藍獅，借用至韋斯咸；史達寧亦以借用身份加盟飛燕諾。

阿素迪沙斯於1月離開車路士，借用至韋斯咸。法新社
阿素迪沙斯於1月離開車路士，借用至韋斯咸。法新社
阿素迪沙斯於1月離開車路士，借用至韋斯咸。法新社
阿素迪沙斯於1月離開車路士，借用至韋斯咸。法新社
阿素迪沙斯於韋斯咸重生，有穩定上陣時間。法新社
阿素迪沙斯於韋斯咸重生，有穩定上陣時間。法新社
阿素迪沙斯於韋斯咸重生，有穩定上陣時間。法新社
阿素迪沙斯於韋斯咸重生，有穩定上陣時間。法新社

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