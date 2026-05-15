Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超│B費差一次追平助攻紀錄 矢言唔會刻意去追 一說法表示會長時間留隊

足球世界
更新時間：16:50 2026-05-15 HKT
發佈時間：16:50 2026-05-15 HKT

英超進入倒數2輪，曼聯中場般奴費南迪斯(B費)只要在這兩場中，多取1次助攻，就可追平亨利和奇雲迪布尼共同保持的英超單季20次助攻紀錄。然而這名葡萄牙中場指自己不會刻意追求助攻紀錄，同時他指自己要在曼聯實現奪取英超和歐聯的目標，意味將會長期留隊。

差一次追平單季助攻紀錄 B費指不會去追

曼聯最後2輪英超，分別是周日主場對諾定咸森林，以及尾輪作客白禮頓。球隊之前已鎖定來季歐聯席位，餘下的目標就是以第3名完成球季，還有個人榮譽及一些數據紀錄，包括隊長般奴費南迪斯挑戰單季英超助攻紀錄。此子在今季英超累積19次助攻，只差一次就可以追平由亨利和奇雲迪布尼共同保持的單季助攻紀錄，但他表示不會刻意去追：「我之前說過，這是一個非常特別的紀錄，因為由亨利和奇雲迪布尼保持，他是們是英超多年來傑出的球員。如果破紀錄，個人層面當然非常好，低這不是我真正專注的事，為隊友創造機會是我工作的一部份，可是如果有機會自己入波，我都會把握住。」

想為曼聯奪英超、歐聯 意味會長期留隊

此外，B費的去向問題一直受到關注，最近兩季多次傳出或會離隊。然而此子的冠軍論意味會繼續長期留效：「冠軍永遠是我的目標，這一點我從不掩飾。我想在曼聯實現贏得英超和歐聯冠軍，之前我想過贏足總盃和聯賽盃，最終做到了。下季我們重返歐聯，我知道這家球會的目標是永遠贏波，我會一直做下去。」

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
《再見艷陽天》30周年聚會獨欠陳秀雯 神隱多年近況掀網民關注 鄧萃雯商天娥激罕重聚狀態一流
《再見艷陽天》30周年聚會獨欠陳秀雯 神隱多年近況掀網民關注 鄧萃雯商天娥激罕重聚狀態一流
影視圈
7小時前
2027年公眾假期出爐 復活清明假請4放11 國慶重陽節請4放10（附放假全攻略）
2027年公眾假期出爐 復活清明假請4放11 國慶重陽節請4放10（附放假全攻略）
社會
6小時前
姜濤收運輸署「停牌」通知 P牌被吊銷要重考路試 早前認不小心駕駛罰款1000元
00:48
姜濤收運輸署「停牌」通知 P牌被吊銷要重考路試 早前認不小心駕駛罰款1000元
影視圈
4小時前
關之琳52歲胞弟關世華罕曝光  跟姐姐如餅印身材挺拔氣質儒雅  曾歷破產現住中半山豪宅
關之琳52歲胞弟關世華罕曝光  跟姐姐如餅印身材挺拔氣質儒雅  曾歷破產現住中半山豪宅
影視圈
2小時前
特朗普結束訪華行程。路透社
02:02
特朗普訪華︱特朗普登空軍一號離華 外長王毅機場送行︱不斷更新
大國外交
3小時前
黃大仙800呎單位變空中之城 巧用高樓底創儲物奇蹟 假天花可藏8個大篋
黃大仙800呎單位變空中之城 巧用高樓底創儲物奇蹟 假天花可藏8個大篋
家居裝修
11小時前
谷薇麗教堂告別禮｜丈夫林炯熾悲痛呆望靈柩  兒子哀傷捧遺照  鍾楚紅陳方安生送別摯友
谷薇麗教堂告別禮｜丈夫林炯熾悲痛呆望靈柩  兒子哀傷捧遺照  鍾楚紅陳方安生送別摯友
影視圈
5小時前
洗完毛巾仍有噏味/黑點！專家教加1神物浸泡 最快30分鐘根除黑斑
洗完毛巾仍有噏味/黑點！專家教加1神物浸泡 最快30分鐘根除黑斑
食用安全
10小時前
特朗普訪華｜晚宴菜單曝光金湯龍蝦配冰花水煎包 解放軍樂團演奏《 Y.M.C.A.》 、王菲《如願》
01:35
特朗普訪華｜晚宴菜單曝光金湯龍蝦配冰花水煎包 解放軍樂團演奏《 Y.M.C.A.》 、王菲《如願》
即時中國
19小時前
台灣陽明山有男女上演活春宮，過程被4K閉路電視直播。
台灣陽明山︱CCTV拍下4K活春宮 情侶「趴枱」激戰聲畫直播
兩岸熱話
7小時前