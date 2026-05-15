英超│B費差一次追平助攻紀錄 矢言唔會刻意去追 一說法表示會長時間留隊

英超進入倒數2輪，曼聯中場般奴費南迪斯(B費)只要在這兩場中，多取1次助攻，就可追平亨利和奇雲迪布尼共同保持的英超單季20次助攻紀錄。然而這名葡萄牙中場指自己不會刻意追求助攻紀錄，同時他指自己要在曼聯實現奪取英超和歐聯的目標，意味將會長期留隊。

差一次追平單季助攻紀錄 B費指不會去追

曼聯最後2輪英超，分別是周日主場對諾定咸森林，以及尾輪作客白禮頓。球隊之前已鎖定來季歐聯席位，餘下的目標就是以第3名完成球季，還有個人榮譽及一些數據紀錄，包括隊長般奴費南迪斯挑戰單季英超助攻紀錄。此子在今季英超累積19次助攻，只差一次就可以追平由亨利和奇雲迪布尼共同保持的單季助攻紀錄，但他表示不會刻意去追：「我之前說過，這是一個非常特別的紀錄，因為由亨利和奇雲迪布尼保持，他是們是英超多年來傑出的球員。如果破紀錄，個人層面當然非常好，低這不是我真正專注的事，為隊友創造機會是我工作的一部份，可是如果有機會自己入波，我都會把握住。」

想為曼聯奪英超、歐聯 意味會長期留隊

此外，B費的去向問題一直受到關注，最近兩季多次傳出或會離隊。然而此子的冠軍論意味會繼續長期留效：「冠軍永遠是我的目標，這一點我從不掩飾。我想在曼聯實現贏得英超和歐聯冠軍，之前我想過贏足總盃和聯賽盃，最終做到了。下季我們重返歐聯，我知道這家球會的目標是永遠贏波，我會一直做下去。」