世界盃2026｜法國世界盃26人大名單出爐 麥巴比、丹比利領軍出擊 卡馬雲加落選

美加墨世界盃2026進入倒數階段，各支隊伍開始陸續公佈大名單，法國隊隊主帥迪甘周四公佈世界盃26人大名單，毫無疑問由麥巴比和奧士文丹比利領軍出擊，加上米高奧利斯組成進攻三叉戟，但中場卡馬雲加竟意外落選。

迪甘斯領軍法國最後一舞 麥巴比帶隊衝擊3年內第二冠

主帥迪甘斯今屆是他最後一屆領軍法國征戰世界盃，在他揮下法國成績亦相當亮眼，近2屆斬獲1冠1亞，而周四法國足總亦公佈今屆世界盃的26人大名單，雖然效力皇家馬德里的「麥總」近斯受傷患困擾，但亦無阻他獲徵召，鋒線亦有金球獎得主，效力巴黎聖日耳門的奧士文丹比利，及效力拜仁幕尼黑的米高奧利斯組成三箭頭，另外亦有效力曼城的卓基亦首度出戰世界盃，進攻火力相當足夠。值得一提的是除了麥總和丹比利外，2018奪冠功臣還有中場的干堤和後衛盧卡斯靴蘭迪斯坐陣。

從巴黎聖日耳門外借熱刺的高路梅安尼今季表現不佳因此不獲徵召。AFP

效力皇家馬德里的中場卡馬雲加亦意外落選。AFP

有人歡喜有人愁，眾星雲集的高盧雄雞亦有不少人落選，其中從巴黎聖日耳門外借熱刺的高路梅安尼今季表現不佳因此不獲徵召，另外效力皇家馬德里的中場卡馬雲加亦意外落選，迪甘斯解釋此子不獲徵召是因他受傷患影響，今季缺乏上場時間，另外表現亦因此受到影響所以下此決定。