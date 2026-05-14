法甲│巴黎聖日耳門擊敗次席朗斯封王 安歷基領軍3季奪11冠平隊史紀錄

周三法甲上演爭冠大戰，巴黎聖日耳門(PSG)作客2:0擊敗次席朗斯，提早一輪封王，並完成5連霸偉業。這個冠軍是教練安歷基入主球會後取得的第11個錦標，僅3季就並列成為隊史贏得最多冠軍的教頭，同時他亦成為法甲歷史上首位帶隊前3季都封王的主帥，盡展其領導能力。而安歷基本賽季餘下任務，就是率隊衛冕歐聯。

巴黎聖日耳門作客2:0擊敗次席朗斯法甲封王。法新社

PSG擊敗朗斯封王

朗斯今仗需要贏波，才能保住些微的奪冠希望，但他們10次中目標攻門都未能轉化成入球，反觀聖日耳門3次中框攻門就把握其中2球，由基華拉斯基利亞和伊巴謙麥巴耶各入一球，靠高效把握力贏2:0，提前一輪鎖定冠軍，並連續5年稱霸法甲。

巴黎聖日耳門作客2:0擊敗次席朗斯法甲封王。法新社

3年11冠平紀錄 爭取衛冕歐聯創隊史

該隊教練安歷基創造歷史，2023年入主球隊後即領軍連贏3屆聯賽冠軍，成為法甲歷史上首位執教前3季都奪冠的主帥。同時他帶隊3年共取得11個冠軍，追平由白蘭斯保持的紀錄，並列成為PSG歷來最多冠軍教頭。而安帥正追逐破紀錄的第14冠，球會將於本月30日歐聯決賽鬥阿仙奴，力爭衛冕。

安歷基領巴黎聖日耳門3季奪11冠平隊史紀錄。法新社

巴黎聖日耳門作客2:0擊敗次席朗斯法甲封王。法新社