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英超│曼城贏波落後2分 繼續向阿仙奴施壓 哥迪奧拿：準備槍手隨時失分

足球世界
更新時間：12:00 2026-05-14 HKT
發佈時間：12:00 2026-05-14 HKT

曼城在周三英超補賽主場3:0擊敗水晶宮後，與榜首阿仙奴同樣戰罷36輪，落後2分續居次席，繼續向後者施壓。藍月領隊哥迪奧拿指雖然他們失去爭權主動權，但球隊會做好自己本分，以備槍手在最後2輪萬一失分，都可以把握機會升上榜首。

哥迪奧拿隨時準備好阿仙奴失分。路透社
哥迪奧拿隨時準備好阿仙奴失分。路透社

哥迪奧拿：準備槍手隨時失分

完成這場補賽後，曼城和阿仙奴同樣戰罷36輪，前者以77分續排次席，落後槍手2分。阿仙奴餘下2輪分別主場對般尼和作客水晶宮；曼城則造訪般尼茅夫，煞科戰地頭對阿士東維拉。兵工廠全勝就肯定封王，但藍月領隊哥迪奧拿指他們要準備好槍手隨時失分：「主動權不在我們手中，現在完全取決他們(阿仙奴)，如果他們最下最後2場，就甚麼都不用說。然而我們要守住自己的位置，萬一他們在其中一場未能取勝，就可以把握機會。」

得失球差曼城超越阿仙奴

曼城今場大勝3:0，取得爭冠其中一個優勢，就是得失球差。目前他們的得失球為正43球，比阿仙奴多1球，總入球數為75球，亦遠勝槍手的68球。如果兩隊最終同分要計算得失球，藍月已組取得優勢。

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