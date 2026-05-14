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世界盃2026‧列強點評│荷蘭主力處當打之年 踢法現代化值得期待

足球世界
更新時間：08:54 2026-05-14 HKT
發佈時間：08:54 2026-05-14 HKT

11次參加世界盃未曾奪冠的荷蘭，今屆第12次參賽要擺脫無冕之王的名稱並不容易，但球隊實力不俗，而且不少主力處於當打之年，有力締造驚喜。再者該隊沒有上一代的神鋒神翼，反而令踢法更整體和現代化，在決賽周隨時大派用場。

無神鋒神翼 整體踢法在世盃更有利

如果以未贏過世界盃冠軍的球隊計算，3屆亞軍荷蘭可能是史上最佳。橙軍的傳統全能足球，是當今Tiki-Taka及前場逼搶戰術雛型，過去憑此踢法於世盃未竟全功，2010和14年在星級神鋒尹佩斯和神翼洛賓帶領下，分別得亞軍及季軍，與大力神盃只差一步。

主力處當打之年 法蘭基迪莊、雷恩達斯統領中場

該隊陣中再無超級鋒將，加普、韋格賀斯等並非高產量射手，這局面反而令荷蘭的踢法更整體和現代化。防線是這支荷蘭最強一環，34歲的華基爾雲迪積克仍是世界一流中堅，身邊的祖利安添巴和雲迪尹同樣出眾；右翼衛杜費斯體格魁梧且態度積極，防守予人信心；中場就有盤傳一流的中場法蘭基迪莊及雷恩達斯作核心，兩人都屬當打之年，十分適合破解對手逼搶。

橙軍於世盃外取得6勝2和的不敗佳績，教練朗奴高文的整體踢法，在決賽周更加實用，有力突破去屆8強止步的成績。

荷蘭世界盃F組賽程

日期    開賽時間(香港時間)    對手
14-06    深夜4:00    日本
20-06    深夜1:00    瑞典
26-06    早上7:00    突尼西亞

荷蘭焦點球員

華基爾雲迪積克
位置：後衛
出生日期：08-07-1991
效力球會：利物浦
國際賽上陣/入球：90場/12球

荷蘭中堅華基爾雲迪積克。法新社
荷蘭中堅華基爾雲迪積克。法新社

祖利安添巴
位置：後衛
出生日期：17-06-2001
效力球會：阿仙奴
國際賽上陣/入球：23場/0球

荷蘭守將祖利安添巴。法新社
荷蘭守將祖利安添巴。法新社

法蘭基迪莊
位置：中場
出生日期：12-05-1997
效力球會：巴塞隆拿
國際賽上陣/入球：64場/2球

荷蘭中場法蘭基迪莊。路透社
荷蘭中場法蘭基迪莊。路透社

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