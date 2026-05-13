英冠升班附加賽│修咸頓淘汰米杜士堡入決賽 仍可能因間諜事件被褫奪資格

周二英冠升班附加賽4強次回合，修咸頓主場對米杜士堡於法定時間賽和1:1，加時後贏2:1，以相同總比數勝出，晉身於溫布萊球場舉行的決賽。然而聖徒仍受到首回合賽前派分析員拍攝米堡訓練情況的間諜門事件困擾，米杜士堡方面已要求將修咸頓踢出附加賽，主帥賀爾堡表示有信心做到。

修咸頓加時後贏2:1 將與侯城爭入英超

雙方首回合在米杜士堡主場賽和0:0，今場客軍於5分鐘就由拉利麥基爾先開紀錄，但修咸頓的路斯史超活於完半場前扳平，雙方最終在法定時間賽和1:1，需加時分勝負。聖徙中場舒亞查理斯於加時下半場攻入奠勝入球，主隊贏2:1，兩回合計以相同比數過關，將於5月23日在升班附加賽決賽與侯城爭奪英超資格。

米堡教練稱間諜門事件令他心碎

修咸頓在球場上擊敗米杜士堡，後者主帥賀爾堡祝賀其球員和球迷：「我要祝賀修咸頓的球員，他們表現出色。至於他們的球迷，亦沒有參與間諜門事件，亦應該得到祝賀，我為他們感到高興。」然而這名瑞典籍教頭話峰一轉，指聖徙在上周五首回合前派球隊分析員拍攝他們訓練的情況，是不可接受的行為，「我在閉路電視看到這樣的行為，知道確實發生了，這讓我心碎，以這種方式被剝奪決賽之資格，真的很心痛。」

米堡要求將修咸頓逐出附加賽

管理英冠賽事的英格蘭足球聯賽會(EFL)已就事件展開調查，並安排了聽證會，米杜士堡要求賽會作出最嚴厲的體育處分，將修咸頓逐出附加賽，賀爾堡信心十足道，「這件事就讓我們拭目以待吧﹗」