西甲│傳費歷克要求巴塞隆拿不惜代價買斷拉舒福特 阿仙奴想出手搶人

拉舒福特在剛輪西甲國家打吡直射罰球先開紀錄，成為巴塞隆拿擊敗皇家馬德里提早封王的功臣。消息指巴塞主教練費歷克十分滿意他在隊內的戰術價值，已要求會方不惜代價都要買斷他。同時亦有媒體指阿仙奴想出手搶人，得到這名被曼聯借到巴塞的鋒將。

費歷克要求巴塞買斷拉舒福特

英格蘭媒體《talkSPORT》周二報導，費歷克帶領巴塞衛冕西甲錦標後，已向球會高層明確表明，要不惜一切代價留下拉舒福特。報導指這名德國教練非常滿意此子在進攻端帶來的戰術價值，其邊路突破和切入中路射門能力，正是巴塞目前所需要的元素。事實上這名28歲英格蘭鋒將，本季各賽事累積14球14助攻，比最初加盟巴塞時的預計數字高得多。

阿仙奴、拜仁有意搶人

而此子的借用合約內有3000萬歐羅的買斷價，目前在巴塞的周薪高達26萬9000歐羅，兩個數字都超出球會可以負擔的範圍，一直有傳巴塞都不會履行買斷條款，僅希望續借一年，如今費歷克開腔向球會施加壓力。同時《每日郵報》透露，紅魔死敵阿仙奴和德甲拜仁慕尼黑都對拉舒福特有興趣，正密切注視巴塞會否買斷他，不排除出手搶人。

