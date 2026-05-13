Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

西甲│傳費歷克要求巴塞隆拿不惜代價買斷拉舒福特 阿仙奴想出手搶人

足球世界
更新時間：07:00 2026-05-13 HKT
發佈時間：07:00 2026-05-13 HKT

拉舒福特在剛輪西甲國家打吡直射罰球先開紀錄，成為巴塞隆拿擊敗皇家馬德里提早封王的功臣。消息指巴塞主教練費歷克十分滿意他在隊內的戰術價值，已要求會方不惜代價都要買斷他。同時亦有媒體指阿仙奴想出手搶人，得到這名被曼聯借到巴塞的鋒將。

費歷克要求巴塞買斷拉舒福特

英格蘭媒體《talkSPORT》周二報導，費歷克帶領巴塞衛冕西甲錦標後，已向球會高層明確表明，要不惜一切代價留下拉舒福特。報導指這名德國教練非常滿意此子在進攻端帶來的戰術價值，其邊路突破和切入中路射門能力，正是巴塞目前所需要的元素。事實上這名28歲英格蘭鋒將，本季各賽事累積14球14助攻，比最初加盟巴塞時的預計數字高得多。

阿仙奴、拜仁有意搶人

而此子的借用合約內有3000萬歐羅的買斷價，目前在巴塞的周薪高達26萬9000歐羅，兩個數字都超出球會可以負擔的範圍，一直有傳巴塞都不會履行買斷條款，僅希望續借一年，如今費歷克開腔向球會施加壓力。同時《每日郵報》透露，紅魔死敵阿仙奴和德甲拜仁慕尼黑都對拉舒福特有興趣，正密切注視巴塞會否買斷他，不排除出手搶人。
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
九龍城43歲女子家中燒炭亡 據悉為樂風集團創辦人周佩賢
九龍城43歲女子家中燒炭亡 據悉為「楚撚記 」老闆、樂風集團創辦人周佩賢
突發
8小時前
李泳漢老婆Conny急鎖社交網避風頭？李泳豪揭爸爸李家鼎中圈套 錄音流出與大新抱有關
李泳漢老婆Conny急鎖社交網避風頭？李泳豪揭爸爸李家鼎中圈套 錄音流出與大新抱有關
影視圈
13小時前
樂風創辦人周佩賢輕生 疑百億王國陷財困 曾靠「輕資產」發圍 旗艦商廈淪銀主盤
樂風創辦人周佩賢輕生 疑百億王國陷財困 曾靠「輕資產」發圍 旗艦商廈淪銀主盤
商業創科
7小時前
子母®扎根香港營養教育十三載 以微小習慣成就下一代大健康
企業資訊
23小時前
伍仲衡為李家鼎難過 創作《PK之王》諷李泳漢「靠父蔭廢柴」：好耐未試過咁有靈感。
伍仲衡為李家鼎難過 創作《PK之王》諷李泳漢「靠父蔭廢柴」：好耐未試過咁有靈感
影視圈
11小時前
李修賢轟李泳漢「王八蛋」竟被嘲？斥唔做嘢靠父幹 爆李家鼎一生勞碌養施明
李修賢轟李泳漢「王八蛋」竟被嘲？斥唔做嘢靠父幹 爆李家鼎一生勞碌養施明
影視圈
11小時前
黃淑蔓八級聲樂底牌曝光 公開16歲時穿校服自彈自唱舊片獲瘋傳 網民跪求不要Del。
黃淑蔓八級聲樂底牌曝光 公開16歲時穿校服自彈自唱舊片獲瘋傳 網民跪求不要Del
影視圈
9小時前
結業潮｜開業11年高峰期擁4間分店 美心集團旗下URBAN Café Commune 全線結業 美心：租約期滿不再續約
結業潮｜開業11年高峰期擁4間分店 美心集團旗下URBAN Café Commune 全線結業 美心：租約期滿不再續約
社會
18小時前
陳自瑤、王浩信激罕公開互動  13歲愛女母親節送驚喜穿針引線  QQ戀情曝光父母同心護航
陳自瑤、王浩信激罕公開互動  13歲愛女母親節送驚喜穿針引線  QQ戀情曝光父母同心護航
影視圈
14小時前
觀塘新商場「三布目Scramble Hill」將開幕！180+餐飲零售新店進駐 一田/松屋/雲川米線/享樂烘焙
觀塘新商場「三布目Scramble Hill」將開幕！180+商戶進駐 一田/松屋/雲川米線陸續登場
時尚購物
16小時前