英超│韋斯咸門將以不同角度拆解VAR爭議 直言「所有英超門將每周都會被圍堵」

周日英超阿仙奴對韋斯咸完場前的VAR爭議，仍然成為球迷之間的熱議話題。韋斯咸門將麥斯靴曼臣就以守門員的角度發聲，直言英超門將每周都會被圍堵，既然一整季球證不會因為相關犯規去作出判罰，就應該維持尺度到季尾，不滿為何今場會吹罰犯規。

麥斯靴曼臣近距離見證事件。路透社

麥斯靴曼臣近距離見證事件

麥斯靴曼臣對阿仙奴時正選上陣，他在事發的角球攻勢中棄關出迎，近距離見到阿仙奴門將大衛拉耶面對的處境。此子賽後以門將身份分析事件：「從一個門將的角度來看，圍堵、壓人的違規阻擋，整個賽季的每個角球、每個星期都在發生，但在這樣一場殊死決鬥蜓，在這樣致命的時間點上，球證突然以這種方式去插手，我就完全不能理解。」

麥斯靴曼臣近距離見證事件。法新社

直言英超門將每周都被人拉扯

這名丹麥門將續指不反對這樣的衝撞判犯規，「但需要每個星期都這樣判。你必須整個賽季都維持同樣的戶度。你可以問問整個英超任何一位門將，所有人都被拉扯過，都被那種毫無顧忌去阻擋。這樣的決定完全無法接受。」

