Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超│韋斯咸門將以不同角度拆解VAR爭議 直言「所有英超門將每周都會被圍堵」

足球世界
更新時間：18:32 2026-05-11 HKT
發佈時間：18:32 2026-05-11 HKT

周日英超阿仙奴對韋斯咸完場前的VAR爭議，仍然成為球迷之間的熱議話題。韋斯咸門將麥斯靴曼臣就以守門員的角度發聲，直言英超門將每周都會被圍堵，既然一整季球證不會因為相關犯規去作出判罰，就應該維持尺度到季尾，不滿為何今場會吹罰犯規。

麥斯靴曼臣近距離見證事件。路透社
麥斯靴曼臣近距離見證事件。路透社

麥斯靴曼臣近距離見證事件

麥斯靴曼臣對阿仙奴時正選上陣，他在事發的角球攻勢中棄關出迎，近距離見到阿仙奴門將大衛拉耶面對的處境。此子賽後以門將身份分析事件：「從一個門將的角度來看，圍堵、壓人的違規阻擋，整個賽季的每個角球、每個星期都在發生，但在這樣一場殊死決鬥蜓，在這樣致命的時間點上，球證突然以這種方式去插手，我就完全不能理解。」

麥斯靴曼臣近距離見證事件。法新社
麥斯靴曼臣近距離見證事件。法新社

直言英超門將每周都被人拉扯

這名丹麥門將續指不反對這樣的衝撞判犯規，「但需要每個星期都這樣判。你必須整個賽季都維持同樣的戶度。你可以問問整個英超任何一位門將，所有人都被拉扯過，都被那種毫無顧忌去阻擋。這樣的決定完全無法接受。」
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
凱施餅店創辦人蕭偉堅墮樓亡 涉案工廈昔日設麵包工場丟空逾年 銀主公開出售
突發
4小時前
灣仔豪宅雙屍案│英籍銀行家五日虐殺兩妓女 拍片紀錄兇殘過程
突發
19小時前
香港女飛魚何詩蓓公開戀情 與荷蘭泳壇男神高調放閃 阿諾卡明加曾因「透明」泳褲爆紅
香港女飛魚何詩蓓公開戀情 與荷蘭泳壇男神高調放閃 阿諾卡明加曾因「透明」泳褲爆紅
影視圈
4小時前
私家偵探大爆捉姦故事 人夫帶球拍密集式打羽毛球 憑一蠱惑招打到上大角咀酒店｜Juicy叮
私家偵探大爆捉姦故事 人夫帶球拍密集式打羽毛球 憑一蠱惑招打到上大角咀酒店｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
谷德昭胞姊谷薇麗睡夢中猝逝 離世前姊弟仍傳短訊 發文悲痛悼念：下一世我做哥哥照顧你
谷德昭胞姊谷薇麗睡夢中猝逝 離世前姊弟仍傳短訊 發文悲痛悼念：下一世我做哥哥照顧你
影視圈
7小時前
鄭世豪不清楚李泳豪家事 指對方係超級好仔 邱芷微曾與李泳漢拍廣告：工作上覺得佢唔太差
鄭世豪不清楚李泳豪家事 指對方係超級好仔 邱芷微曾與李泳漢拍廣告：工作上覺得佢唔太差
影視圈
7小時前
天文台︱周二多區氣溫升穿30°C 惟周三起降溫 連落七日雨兼有雷暴 周六低見23°C
00:57
天文台︱周二多區氣溫升穿30°C 惟周三起降溫 連落七日雨兼有雷暴 周六低見23°C
社會
7小時前
觀塘「祥榮茶冰廳」結業！開業60年隨花園大廈重建告別 TVB劇集御用冰室取景地
觀塘「祥榮茶冰廳」結業！開業60年隨花園大廈重建告別 TVB劇集御用冰室取景地
飲食
7小時前
飛蟻大軍湧現多區民居 憂脫翅會變白蟻？專家教預防及消滅秘訣
飛蟻大軍湧現多區民居 憂脫翅會變白蟻？專家教預防及消滅秘訣
家居裝修
6小時前
連鎖酒樓晚市優惠$38起 必食燒鵝皇/花尾斑/冬瓜盅 全線多間分店供應
連鎖酒樓晚市優惠$38起 必食燒鵝皇/花尾斑/冬瓜盅 全線多間分店供應
飲食
5小時前