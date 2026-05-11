英超│紐卡素被森林逼和 艾利諾安達臣倒戈入波 主帥：好後悔放走他

紐卡素在周日英超作客諾定咸森林，完場前被倒戈的艾利諾安達臣(Elliot Anderson)攻破大門，最終被逼和1:1，未能於聯賽收錄2連勝。客軍主教練艾迪賀維矢言，被舊將安達臣破網真的很痛苦，直言非常後悔放走他，但當初因為英超盈利和可持續發展條例（PSR）而逼於無奈放人，沒有其他方法。

諾定咸森林艾利諾安達臣攻破大門，最終逼和紐卡素1:1。路透社

被舊將艾利諾安達臣射破大門

今場紐卡素戰至74分鐘才由鋒將哈維班尼斯打破僵局，可是他們未能將優勢持續至完場，88分鐘被倒戈的艾利諾安達臣禁區內窄角度左腳勁射破網，最終被逼和1:1，未能繼今年1月中再次於英超收錄連勝走勢。新晉英格蘭國腳中場安達臣是喜鵲的青訓產品，2020年提升上一隊後各賽事為球隊上陣55次，逐漸成為主力，但紐卡素當時受制於英超的盈利和可持續發展條例，需要賣人得到收入才能通過規範，鑑於他是球隊的青訓球員，其轉會費可以全數入帳，逐逼於無奈將他賣往森林，帶來3500萬鎊的轉會費。

艾迪賀維：這是我最不情願的轉會

紐卡素領隊艾迪賀維直言被舊下部入球感到很傷心：「看到他這樣對我們，真的很傷心。無法他之後去到那裡，都一定擁有輝煌的職業生涯，見到他越成功，我們就越痛苦。」他指當日賣走安達臣時已知道這是一筆非常痛苦的轉會，「由賣走他那一刻開始，我們就後悔了。但我們不得不這樣做，因為別無選擇，這可能是我做過最不情願的轉會，因為我們都知道他的實力。」